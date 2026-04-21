“くじで人生が決まる”タイの徴兵制度に異変　志願者急増で変わる兵役　背景に給与・経済・国境情勢

タイで毎年行われる「徴兵くじ」に、異変が起きている。

志願者の増加により、くじが行われないケースも出るなど、制度に変化の兆しが見えているのだ。

背景には、待遇改善や経済状況、国境情勢の影響があるとみられる。

「赤か黒か」で人生が決まる徴兵制度

「うおぉぉ…！」

歓声とどよめきが交錯する会場。

その場は、宝くじの抽選会かライブ会場のような熱気に包まれていた。

しかし、ここで行われているのは、人生を左右する「徴兵くじ」である。

タイでは毎年4月、全国各地で徴兵検査が行われる。

対象は原則21歳の男性で、大学生など、これから社会に出る若者たちも含まれる。

彼らの運命を分けるのが、「くじ」だ。

引いた紙の色によって、兵役に就くかどうかが決まる。

赤なら2年間の兵役、黒なら免除となる。

その重さゆえ、これまでは結果に絶望し、気を失う人が出ることもあった。

「くじで人生が決まる」そう言われてきた所以である。

「くじを引かない日」も…

4月9日、バンコク近郊・ノンタブリー県の会場には、約680人が集まった。

この日の募集枠は103人だった。

そのうち39人が志願で埋まり、残る64人分をくじで選ぶことになった。

身体検査などの末、くじの対象となった若者は215人。

約3人に1人が徴兵される計算で、決して低い確率ではない。

この会場の募集は数日間に分けて行われたが、志願者だけで定員が埋まり、くじの実施に至らない日もあったという。

徴兵の象徴ともいえる「くじ」が、不要になるケースが出てきているのだ。

志願者は過去最多の水準に

過去を振り返ると、志願者数はこの数年で増加傾向にある。

タイ国防省によると、2021年から志願者の数は年々増え、2025年は4万6623人と過去最多を記録し、徴兵に必要な半数以上を志願で賄うまでになっている。

徴兵の志願者数

2021年：3万8135人（36.1％）

2022年：3万8583人（45.2％）

2023年：4万599人（41.3％）

2024年：4万2260人（47.8％）

2025年：4万6623人（52.8％）

※（）内は徴兵に必要な数のうち志願者で占める割合

徴兵はもはや“運任せ”ではなく、「自ら選ぶもの」へと変わり始めている。

なぜ志願する？背景に「国境」と「現実」

では、なぜ若者たちは志願するのか。

取材に応じた若者はこう話す。

「国境情勢もあり、自分も力になりたい」

タイではカンボジアとの国境をめぐる緊張が続いており、安全保障への意識の高まりがうかがえる。

一方で、より現実的な理由もある。

給与はいくら？「安定した職業」としての兵役

タイ陸軍によると、徴集兵の月収は、

基本給1630バーツ、生活費補助6490バーツ、日当2880バーツで、

合計約1万1000バーツ（約5万円）となる。

食費（1日70バーツ程度）などが差し引かれ、

実際の手取りは約8000〜8900バーツ（約4万円）となる。

タイの初任給（1万5000〜2万バーツ程度）と比べると水準は低いが、

住居や医療が無償で提供されるほか、生活費の負担が抑えられる点が特徴だ。

さらに、軍での継続勤務や、下士官学校への進学など、将来の選択肢につながる面もある。

景気低迷が続く中、

「安定した収入」と「将来の選択肢」を求めて志願する若者が増えているとみられる。

また軍は、待遇や福利厚生の改善に加え、

オンラインで応募できる制度の導入により、「志願のハードルが下がっている」と説明している。

さらに、くじで決まる兵役は2年間だが、志願の場合は条件によって半年から1年ほど短くなる。

「より早く社会に戻れる」という点も、若者の選択に影響しているようだ。

「昔はくじ」父親世代が語る変化

かつて徴兵を経験した父親世代からも、変化を実感する声が聞かれた。

「自分のときはくじでしたが、今は志願する人が増えています。待遇も昔より良くなっています」

また、志願した息子を見送る母親はこう話す。

「本人が決めたこと。誇りに思います。強くなってほしい」

徴兵に対する家族の受け止めも、変わりつつある。

歓声と緊張が交錯するくじ引き会場

一方で、くじ制度は今も徴兵の根幹にある。

くじを引く若者の多くは兵役を避けたいと考えており、黒が出れば安堵の声が広がる。

一方で、赤が出ることで徴兵枠が埋まるため、結果に関わらず、会場はどよめきや歓声に包まれる。

くじを引く瞬間、会場の空気が張り詰める。

担当者の手元に視線が集まり、紙が開かれた瞬間、歓声が弾ける。

黒を引いた男性は「とても安心した」と笑顔を見せた。

一方で赤を引いた若者は、「本意ではなかったが、受け入れて国に尽くす」と淡々と語った。

かつてのような強い落胆ではなく、現実を冷静に受け止める姿が目立った。

「くじの国」はどこへ向かうのか

志願者の増加により、将来的に「くじに頼らない徴兵制度」への移行も議論されている。

ただ現時点では、志願だけで必要人数を満たすには至っていない。

志願増が一時的な現象なのか、制度の転換につながる動きなのか、今後の動向が注目される。

それでも、かつて“運命を決める儀式”だった徴兵くじは、いま、その意味を変え始めている。

「くじで決まる徴兵」から「自ら選ぶ兵役」へ。

会場の熱気の裏で、兵役をめぐるタイ社会の価値観は変わり始めている。