

岡山大学

岡山大学は21日、学術研究院教育学域の男性准教授が不適切な旅費の請求により、公的研究費約83万円を不正使用していたと発表しました。

大学によりますと、准教授は2017年度から2024年度までの8年間で83件の不正請求を行っていました。

実際には私有車で出張したにもかかわらず公共交通機関の利用として請求したり、自己都合での日程変更の手続きを怠ったりするものでした。また、同行学生を私有車に乗せ、公共交通機関の旅費を申請、受領させていたケースもありました。

2025年5月、学内の教職員からの告発で発覚。大学の調査に対し、この准教授は「学内手続きへの認識が不十分だった」などと説明しているということです。大学は個人の金銭的利益を積極的に得ようとした私的流用には当たらないと判断しました。

岡山大学は「公的研究費は国民の税金を原資としており、研究機関にはその適正な管理・執行が強く求められています。不適切な経費処理や目的外使用は研究活動に対する社会の信頼を大きく損なうことにつながり、このような事案が発生したことは大変遺憾で、お詫び申し上げます」とする那須保友学長のコメントを発表。

今後、この准教授の処分を審議するとともに、再発防止策としてコンプライアンス研修やチェック体制の充実を進めるとしています。