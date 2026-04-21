BTSが雨の東京に降臨！J-HOPEがVと散策した街の風景やドーム公演のバックステージショットに「昨日通った道を歩いてたなんて」と大反響

【写真】BTS J-HOPE、雨の東京をVと散歩（7、8枚目）／靴にいたずらしたジョングクをこらしめるジン／V、JIN、RMと一緒に東京で鉄板焼きを楽しんだJ-HOPE

BTSのJ-HOPE（ジェイホープ）が自身のInstagramを更新。ドーム公演の様子や、V（ヴィ）と東京の街を歩く様子など、日本での思い出ショットを公開し、ファンの注目を集めている。

■BTS J-HOPE、東京での思い出ショット

4月17日・18日に東京ドームで『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN』を開催したBTS。今回の投稿には、その滞在中のさまざまな瞬間が収められている。

まずはステージ上でファンを見つめる輝く笑顔から、バックステージでの静かな横顔まで、公演の熱と余韻が交錯するショット。6枚目には控え室でのJIN（ジン）とJUNG KOOK（ジョングク）がじゃれあう様子も。

そして印象的なのは、東京の街中でのショットだ。6枚目、横断歩道に映し出された二つ並んだ傘の影。その後のカットで、J-HOPEとともに歩いていたのがVであることが明かされる。ビル街を背景に、どこか無防備で柔らかな表情を浮かべるV。服装から、来日当日に街を歩いたようだ。

他にも、J-HOPEらしい洗練されたOOTD（今日の服装）や、JIN、RMらと楽しんだ鉄板焼きの食事シーンも登場。

SNSでは「ドームでたくさん笑顔見せてくれてありがとう」「長男マンネの小競り合いかわいい（笑）」「昨日通った道をホビとテテが歩いてたなんて…！」「ホビの撮ったテテ、かわいすぎる」など、多くの反応が寄せられている。

■写真：靴にいたずらしたジョングクをこらしめるジン（BTS公式Instagram）

■写真：BTS V、JIN、RMと一緒に鉄板焼きを楽しんだJ-HOPE