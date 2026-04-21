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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

バッグ選びくらい悩ましい問題も、そうそうありませんよね……。

“軽いバッグは耐久性が心配”、“コンパクトなバッグは容量が足りない”、“大容量バッグは重くてかさばる”。結局、あちらを立てればこちらが立たず。何に妥協するかのせめぎ合いなのです。

そんな旅準備あるあるに真正面から向き合って作り上げられたプロダクトが、「NANOPLUS CARRY ON BAG」。旅慣れた人にとって、外せない選択肢のひとつとなるに違いないアイテムです。

コンパクトに畳めるのに、うれしい大容量

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「NANOPLUS CARRY ON BAG」のイチ推しポイントは、使わないときにはスマホサイズにギュッと畳んで収納できるところ。

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でも、広げれば32Lの大容量バッグに早変わり。2泊3日くらいなら、これひとつで十分に対応できそうです。

しかも重さは、わずか140gの超軽量仕様。バッグ自体が軽い分、荷物をたっぷり詰めても機内持ち込みの重量制限をクリアしやすく、とても実用的に仕上げられています。

髪の毛ほどの薄さなのに、丈夫な生地

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“こんなに薄くて本当に大丈夫なの？”と思うかもしれませんが、「NANOPLUS CARRY ON BAG」は、耐荷重15kg。第三者機関の試験にて24時間の吊下げ試験もクリア済みで、見た目の軽さとは裏腹にタフに仕上げられています。

使用しているリップストップナイロンは厚さわずか0.05mmしかありませんが、格子状の補強糸が織り込まれているため、万が一小さな傷が入っても広がりにくい設計になっているのです。

急な雨でも安心の撥水加工

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また、生地の表面には撥水加工が施されているので、急な雨でも荷物が濡れる心配が少なく、旅先でも安心して使えます。

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表面加工を守るために、汚れたときは手洗いが推奨されています。洗濯機を使う場合にはネットに入れて、生地が傷まないようにしましょう。

使用法を守っていれば、長く清潔に使い続けることができるはずです。

旅のストレスをグッと減らしてくれる

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「NANOPLUS CARRY ON BAG」は、紐の長さを調整して、手持ち、肩掛け、キャリーオンの3WAYで使い分けが可能。

スーツケースのハンドルに固定するためのベルトも付いているので、出張や旅行の慌ただしい移動にもスマートに対応できます。

軽くてタフ、コンパクトなのに大容量。「NANOPLUS CARRY ON BAG」は、ブラックとグレーの2色展開です。さらに同時にリリースされている「STUFF BAG（トラベル巾着）」も組み合わせれば、荷物整理をグッとラクにしてくれます。

旅をもっとスマートにしたい人に、ぜひ手に取ってみてほしいと思います。

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