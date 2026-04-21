タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が4月21日、放送されます。今回は、香川県高松市にあるラーメン店が登場します。

【写真】なんて、おいしそうなんだ！ 「ホルモンラーメン」！ “ウーバーイーツ”店主のラーメンも！

創業6年の同ラーメン店は、自家製にこだわったしょうゆダレ、スープ、チャーシューが味わえる「中華そば」（500円）、讃岐牛のアバラ骨を2日煮込んだスープが特徴の「濃厚中華そば」（500円）、香川県産の牛ホルモンを使った「ホルモンラーメン」（700円）などが人気。サイドメニューでは、自家製しょうゆダレを使った「チャーハン」（480円）、2種類の牛骨スープを加えた「カレー半分」（250円）などがあります。

「俺は荒いんや。味がウマかったらいいんや」と話し、口調や調理法は荒いものの、味には絶対の自信を持つ店主の魅力も紹介されます。

また、赤字を補填するためにフードデリバリー「ウーバーイーツ」で働いていた神奈川県横浜市の居酒屋「たざわこ」の店主の最新映像も放送。今回は、以前の密着映像が放送された当日と、その翌日の行列の様子のほか、店主が「ショック」と漏らす出来事が伝えられます。

番組の進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが務め、お笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一さん、アイドルグループ「AKB48」の小栗有以さんと伊藤百花さんがゲスト出演します。