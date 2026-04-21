俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は今月19日、第15話「姉川大合戦」が放送され、近江国の姉川河原を舞台に、織田・徳川連合軍と浅井・朝倉連合軍が激突した「姉川の戦い」（1570年・元亀元年）が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

徳川家康（松下洸平）の“奇襲”により、形勢は一気に逆転。織田軍の勝どきが響き渡った。しかし、赤く染まった姉川には屍の山。

木下藤吉郎（池松壮亮）「本当に…わしらは勝ったのかのう」

木下小一郎（仲野太賀）「分からん…分からんけど、ここは地獄じゃ」

SNS上には「藤吉郎の危機に小一郎がとうとう」「次回はさらなる地獄」「小一郎、ついに初めて人を斬ったか…」「次回予告を見るに、姉川の戦いはまだ地獄の入り口か」「罪悪感を背負う小一郎と、彼に寄り添う藤吉郎の姿に、2人の人柄を感じました」などの声。凄惨な展開・描写に心を痛める視聴者が相次ぐ。

次回は26日、第16話「覚悟の比叡山」。織田信長による「比叡山焼き討ち」（1571年・元亀2年）が描かれる。またも“地獄回”確定か。