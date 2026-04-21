BTS・RM、「ポケパーク」でコダックポーズ 愛らしい姿に反響「ナムテテでお揃いのコダック帽子」「ナムさんコダックとライブのギャップ」
韓国の7人組グループ・BTSのRMが21日までに自身のインスタグラムを更新。よみうりランド遊園地内のポケモン初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』を訪れた様子を公開した。
【写真】「ポケパーク」満喫！コダックポーズで愛らしい姿のRM
RMは「お父さんは大変だ…」というコメントとともに、コダックの帽子をかぶり、同じポーズをするショットや、イワークやギャラドスとのショット、合わせてライブフォトも掲載。
この投稿にファンからは「コダックと同じポーズしてるのかわいすぎる…」「素敵な写真ありがとう、来年も日本を楽しんで貰えたら嬉しいな」「ライブのナムさんと型破りなギャラドス！カッコいい」「ナムさんコダックとライブのギャップ」「コダックよりナムさんが可愛すぎます」「ソフトクリーム、破壊ww」と、愛らしい姿に反響が上がっている。
また、Vもポケパークに行ったことを報告していたことから、「2人ともコダックの被り物似合うよ〜」「テテとナムさん何回見ても可愛すぎ」「ナムテテでお揃いのコダック帽子かぶって一緒にあちこち回ったのかな〜」「コダック被ってアイスクリーム食べてメンバーと写真撮り合って愛おしい人たち」と、ファンが盛り上がりを見せている。
【写真】「ポケパーク」満喫！コダックポーズで愛らしい姿のRM
RMは「お父さんは大変だ…」というコメントとともに、コダックの帽子をかぶり、同じポーズをするショットや、イワークやギャラドスとのショット、合わせてライブフォトも掲載。
この投稿にファンからは「コダックと同じポーズしてるのかわいすぎる…」「素敵な写真ありがとう、来年も日本を楽しんで貰えたら嬉しいな」「ライブのナムさんと型破りなギャラドス！カッコいい」「ナムさんコダックとライブのギャップ」「コダックよりナムさんが可愛すぎます」「ソフトクリーム、破壊ww」と、愛らしい姿に反響が上がっている。
また、Vもポケパークに行ったことを報告していたことから、「2人ともコダックの被り物似合うよ〜」「テテとナムさん何回見ても可愛すぎ」「ナムテテでお揃いのコダック帽子かぶって一緒にあちこち回ったのかな〜」「コダック被ってアイスクリーム食べてメンバーと写真撮り合って愛おしい人たち」と、ファンが盛り上がりを見せている。