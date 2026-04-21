セブン‐イレブン・ジャパン×井村屋×nana′s green teaが“最強”タッグ 「抹茶白玉パフェ」をアイスで再現
グローバルカフェブランド「nana’s green tea」は、看板商品「抹茶白玉パフェ」をイメージしたアイス「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」（税抜388円）をセブン‐イレブン・ジャパン、井村屋と共同開発した。同商品は28日より全国のセブン‐イレブンで発売される。
（写真】食感の変化も楽しめる「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」
今回の取り組みは、セブン‐イレブン・ジャパン・井村屋・nana's green teaの初のコラボレーションであり、またnana's green teaとして初めてコンビニエンスストアで販売される商品となる。
同商品は、抹茶蜜、ホイップ風アイス、おもち、甘納豆入りつぶあん、抹茶アイス、クッキークランチを重ね、食べ進めるごとに味わいや食感の変化を楽しめる構成に。抹茶には、抹茶の旨味とすっきりとした苦味が特徴のnana's green teaオリジナルブレンド抹茶を使用している。
今回のコラボレーションは、抹茶をはじめとした日本の食文化を大切にするnana's green teaの企業姿勢と、井村屋が培ってきたあんやもちの技術の親和性から実現。セブン‐イレブン・ジャパンがこれまで培ってきた商品開発力、井村屋の自社炊きあんやもちの技術、nana's green teaの抹茶へのこだわりを掛け合わせることで、和素材の魅力を活かした商品を開発できると考え、取り組みに至った。
本取組において、セブン‐イレブン・ジャパンは商品開発および販売、井村屋は商品開発および製造、nana's green teaは商品監修および抹茶原材料（nana’s green teaオリジナルブレンド）のブレンド調整と提供を行っている。
■セブン‐イレブン・ジャパン担当者コメント
直近抹茶商品の人気が国内外で高まる中、 nana’s green tea ならではのこだわりの詰まった商品を発売いたします。こだわりの抹茶アイスと和素材が入った、本格的な抹茶アイスをセブン‐イレブンにてお楽しみいただけます。ぜひお試しください。
■井村屋担当者コメント
この度の取り組みを通じて、nana’s green teaと商品を形にできたことをうれしく思っております。nana’s green teaが大切にされている抹茶へのこだわりをもとに、抹茶の香りと旨味がしっかり感じられるよう、各パーツの配合バランスを丁寧に調整しました。
また、井村屋が培ってきたつぶあん・もち炊きの技術を掛け合わせ、つぶあんの風味や食感、やわらかいおもちの口あたりが、抹茶の味わいとよく合うよう整えました。
それぞれの強みを掛け合わせ、抹茶と和素材のバランスにこだわった一品に仕上げました。ぜひお楽しみください。
■nana's green tea 開発監修者コメント
nana's green teaは創業以来25年、オリジナルブレンドの抹茶にこだわり、商品によって10種類近い抹茶を使い分け、抹茶本来の味わいを届けてまいりました。
本製品では、抹茶本来の味わいを最大限に楽しんでいただけるよう、抹茶蜜と抹茶アイスそれぞれで使用する抹茶の種類を変えています。抹茶アイスは抹茶の甘みと豊かな香りが引き立つように、抹茶蜜はより奥行きのあるほろ苦さを感じられるよう仕立てました。
また、抹茶以外のパーツも抹茶の風味が最も引き立つバランスを追求し、甘さを控えめに仕立てています。
抹茶の上質な味わいをじっくり楽しめる抹茶パフェアイスに仕上げました。
セブン‐イレブンでより多くの方に当商品をお楽しみいただけますと幸いです。
（写真】食感の変化も楽しめる「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」
今回の取り組みは、セブン‐イレブン・ジャパン・井村屋・nana's green teaの初のコラボレーションであり、またnana's green teaとして初めてコンビニエンスストアで販売される商品となる。
今回のコラボレーションは、抹茶をはじめとした日本の食文化を大切にするnana's green teaの企業姿勢と、井村屋が培ってきたあんやもちの技術の親和性から実現。セブン‐イレブン・ジャパンがこれまで培ってきた商品開発力、井村屋の自社炊きあんやもちの技術、nana's green teaの抹茶へのこだわりを掛け合わせることで、和素材の魅力を活かした商品を開発できると考え、取り組みに至った。
本取組において、セブン‐イレブン・ジャパンは商品開発および販売、井村屋は商品開発および製造、nana's green teaは商品監修および抹茶原材料（nana’s green teaオリジナルブレンド）のブレンド調整と提供を行っている。
■セブン‐イレブン・ジャパン担当者コメント
直近抹茶商品の人気が国内外で高まる中、 nana’s green tea ならではのこだわりの詰まった商品を発売いたします。こだわりの抹茶アイスと和素材が入った、本格的な抹茶アイスをセブン‐イレブンにてお楽しみいただけます。ぜひお試しください。
■井村屋担当者コメント
この度の取り組みを通じて、nana’s green teaと商品を形にできたことをうれしく思っております。nana’s green teaが大切にされている抹茶へのこだわりをもとに、抹茶の香りと旨味がしっかり感じられるよう、各パーツの配合バランスを丁寧に調整しました。
また、井村屋が培ってきたつぶあん・もち炊きの技術を掛け合わせ、つぶあんの風味や食感、やわらかいおもちの口あたりが、抹茶の味わいとよく合うよう整えました。
それぞれの強みを掛け合わせ、抹茶と和素材のバランスにこだわった一品に仕上げました。ぜひお楽しみください。
■nana's green tea 開発監修者コメント
nana's green teaは創業以来25年、オリジナルブレンドの抹茶にこだわり、商品によって10種類近い抹茶を使い分け、抹茶本来の味わいを届けてまいりました。
本製品では、抹茶本来の味わいを最大限に楽しんでいただけるよう、抹茶蜜と抹茶アイスそれぞれで使用する抹茶の種類を変えています。抹茶アイスは抹茶の甘みと豊かな香りが引き立つように、抹茶蜜はより奥行きのあるほろ苦さを感じられるよう仕立てました。
また、抹茶以外のパーツも抹茶の風味が最も引き立つバランスを追求し、甘さを控えめに仕立てています。
抹茶の上質な味わいをじっくり楽しめる抹茶パフェアイスに仕上げました。
セブン‐イレブンでより多くの方に当商品をお楽しみいただけますと幸いです。