品川駅から徒歩約5分に位置する、駅直結のブルワリーレストラン（クラフトビール醸造所併設型レストラン）、「よなよな東京ブルワリー」が2026年3月30日に誕生しました。席数は約200席で、駅直結のブルワリーレストランとしては、なんと日本最大規模（※）！※席数において。ビール専門誌「ビール王国」調べ。2026年3月25日時点。

2023年に開業25周年を迎え、2025年9月からのリニューアルを経て2026年3月30日に全テナントがグランドオープンした「品川インターシティ」内に開業しました。

「よなよな東京ブルワリー」では、計10種類以上のクラフトビールを常時提供！ 併設の醸造所で作った、できたての限定クラフトビール3〜4種類と、「よなよなエール」などの定番製品数種類が登場です。

開業時提供ビール

フラッグシップビール「Gate One（ゲートワン）」

■フラッグシップビール「Gate One（ゲートワン）」

【コンセプト】仕事終わりの渇いた喉を潤す、一杯目にぴったりのビール

【特長】すっきりした味わいと、柑橘類を思わせる華やかなホップの香り

JAPAN EDGEシリーズ第一弾「Sakura Knot（サクラノット）」

■JAPAN EDGEシリーズ第一弾「Sakura Knot（サクラノット）」

【コンセプト】日本らしい素材や技術を生かしたビールシリーズ第一弾。「品川インターシティ」セントラルガーデンに咲く桜をイメージ。

【特長】桜の葉を原料に使用した春らしい見た目と味わい

TOKYO POPシリーズ第一弾「Fruit Quartet Hazy（フルーツカルテットヘイジー）」

■TOKYO POPシリーズ第一弾「Fruit Quartet Hazy（フルーツカルテットヘイジー）」

【コンセプト】親しみやすさを意識したビールシリーズ第一弾

【特長】複数のフルーツやバニラを使用したフルーティな味わい

作業の様子

今後も季節を感じられるビールや、同業他社や異業種間でのコラボビール、新規原料や新技術を取り入れたビールなど、さまざまなビールを提供予定です！

オリジナルフード

クラフトビールとの相性を考えて開発されたオリジナルフードも、常時約30種類揃います。

岩手県産「菜彩鶏」を使用したローストチキン

看板メニューは「国産菜彩鶏のローストチキン」と「自家製クラフトソーセージ」。ソーセージは、肉のミンチから腸詰めまで、すべて店内で行った完全オリジナルとなっています。ローストチキンは「よなよなエール」、クラフトソーセージは「Gate One」との相性抜群！

骨付き国産豚を800g使用した「宴ディッシュ 骨付き国産豚の生姜焼き」

また、「よなよな東京ブルワリー」限定で、大人数で楽しめる大皿料理「宴ディッシュ」シリーズも展開。ローストチキンや生姜焼きなどが、特大サイズで提供されます。

ランチ限定「自家製ホットドッグ」

ランチタイムには「自家製ホットドッグ」などの限定メニューも登場。仕事終わりの飲み会だけでなく、平日のランチとしてもいかがでしょうか。

席数約200・注ぎ口総数30越え！ あらゆるスペースも設置

アイランドバー

テイクアウト専用ビールタップ

約260坪の店内に、席数は約200、タップ（ビールの注ぎ口）数は計30以上！ また、通常の飲食スペースに加え、ほぼすべての席から見えるクラフトビール醸造所・28タップを備える360度のアイランドバー・週1回の頻度で稼働予定のDJブース・物販スペース・テイクアウト専用のビールタップなどが設置されています。

ブルワー（醸造士）の作業を眺めながらビールやフードを楽しんだり、音楽を聴きながら空間を楽しんだり、ビールをテイクアウトして屋外で楽しんだりと、多様な過ごし方ができる場所になっています。

グッズの様子（一部）

店内の物販スペースでは「よなよな東京ブルワリー」限定アパレル7種類をはじめとする複数のグッズも販売！ オリジナルグッズに、缶ビールも並びます。お土産のみでの利用も大丈夫ですよ。

イベントなども開催していて、ビール好きは必見なこのスポット。ぜひ堪能してみてください。



■YONA YONA TOKYO BREWERY

住所：東京都港区港南2-15-2 A棟部Ｂ1F

TEL：050-1784-5253

営業時間：月〜金曜：11時30分〜15時、17〜23時、土・日曜、祝日：11時30分〜23時



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Text：川嶋洸生



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

