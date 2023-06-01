『とんがり帽子のアトリエ』全巻無料の企画開始 作者「この不思議な旅の目撃者になって」
漫画『とんがり帽子のアトリエ』が、アニメ化を記念して「コミックDAYS」にて既刊全巻無料キャンペーンがスタートした。公開話数は全15巻までの収録話（1〜88話）となっている。
【画像】すげぇ！『とんがり帽子のアトリエ』全巻無料
同作は、白浜鴎氏が手掛ける、『モーニング・ツー』（講談社）にて連載中の王道魔法ファンタジー作品。2016年に連載がスタートし、全世界でのコミックス累計発行部数は750万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国そのほか各国で漫画賞を受賞しているほか、20年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞。4月からテレビアニメが放送されている。
■白浜氏コメント
『とんがり帽子のアトリエ』を楽しんでくださっている方、これから手に取ってくださる方も、どうもありがとうございます。この作品を描いているとき、私自身は見てはいないはずの思い出を、誰かに描かされているような、とても不思議な気持ちになります。よければぜひ私と一緒に、この不思議な旅の目撃者になっていただけたらと思います。
【画像】すげぇ！『とんがり帽子のアトリエ』全巻無料
同作は、白浜鴎氏が手掛ける、『モーニング・ツー』（講談社）にて連載中の王道魔法ファンタジー作品。2016年に連載がスタートし、全世界でのコミックス累計発行部数は750万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国そのほか各国で漫画賞を受賞しているほか、20年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞。4月からテレビアニメが放送されている。
■白浜氏コメント
『とんがり帽子のアトリエ』を楽しんでくださっている方、これから手に取ってくださる方も、どうもありがとうございます。この作品を描いているとき、私自身は見てはいないはずの思い出を、誰かに描かされているような、とても不思議な気持ちになります。よければぜひ私と一緒に、この不思議な旅の目撃者になっていただけたらと思います。
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