お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が20日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）の生放送で、京都男児遺棄事件に関する報道について私見を語った。

各局の情報番組やワイドショーは連日、事件を大きく取り上げているが、一部のコメンテーターからは過熱する報道への苦言も。この日のテレビ朝日「大下容子ワイド！スクランブル」ではジャーナリスト池上彰氏が「容疑者が捕まって、容疑者がこの事件について認めているんですから、もうこれ以上扱わない方がいいんじゃないか」などとコメントした。

「DayDay.」のMC陣にも思うところがあるようで、フリーアナウンサーの武田真一は「この事件については私自身もいろんなことを考えるんですが、本来共有すべきなのはなぜこんな事件が起きたのか、そして私たちの社会の中で子供を守れない課題があるとすれば、それは何なのかを考えていくことだと思う」とコメント。続けて「ただ、あまりにも謎が多くて現段階では事件のディテールを1つ1つ伝えていくことしかない。非常にもどかしいが、それが将来本質的な議論につながる材料になるかもしれないと思って今日もお伝えしてまいります」と話した。

南海キャンディーズ・山里亮太は「見ていてつらい」と本音を吐露し、「捜査した後のところを我々メディアが同じルートをたどって、自分たちで描くストーリーに合わせて質問してそれを聞いてっていって…それを流していることに何か意味はあるのかな」とやるせない表情。

カズレーザーは事件について「ひたすら痛ましい」としたうえで、武田アナと山里の発言を受けて報道について見解を披露。「武田さんは今回の事件が社会全体とか子供を守るためにどうすることができるのかっておっしゃったが、個別ケースを必ずしもマクロにつなげるのはちょっと疑問だと思う。個別ケースは個別ケースだと思いますし。大きな社会問題として捉えることで報道価値があるようになるのもちょっとなと思う」とコメントした。

そして山里の発言については「MCの方が疑問視されているんだったらそれはそれなんだから、もうそういうものだと扱っていいんじゃないかなと思う。苦言を呈したことで逆に報道する大義名分みたいになるのはどうかなと思う部分もある」と話した。