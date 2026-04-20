インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「えくぼがかわいい女性芸能人」ランキングを投票で募っています。2026年4月20日時点で集まった151票でのランキングを紹介します。

【写真】「えくぼがかわいい女性芸能人」の“近影”を公開！ トップ3全員も！

3位は、俳優の多部未華子さんでした。回答者からは「キリッとした表情と、笑顔になった時にできるえくぼやふっくらしたほっぺたとのギャップが、とてもかわいらしく見ていて飽きない」「1番かわいいところは、クシャッとした笑顔とその時にできるえくぼ！」といった声が寄せられていました。

2位は、俳優の松本まりかさんでした。「松本さんの大きな瞳と笑った時にできるえくぼは、あざとかわいいの象徴です」「笑った時にできるえくぼが印象的だし、かわいい」などのコメントが見られました。

そして、1位はアイドルグループ「ももいろクローバーZ」の百田夏菜子さんでした。「笑った時に、えくぼがくっきり出るのもかわいいし、目が少し細くなるところもキュンとする」「パッと思い浮かべた時に笑顔とえくぼの印象が強い。彼女のチャームポイントだと思うし、あのくっきりえくぼがうらやましいです」などの回答が集まっていました。