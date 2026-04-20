【W杯回顧録】第16回大会（1998年）｜ジダンの２発、ロナウドの異変――開催国フランスが頂点に。そして、初出場の日本を待ち受けた“世界の現実”

【W杯回顧録】第16回大会（1998年）｜ジダンの２発、ロナウドの異変――開催国フランスが頂点に。そして、初出場の日本を待ち受けた“世界の現実”