東京・足立区の大相撲放駒部屋で２０日、会見が行われ、白神嶺治（２３）が入門を発表した。師匠の放駒親方（元関脇玉乃島）と出席し、初土俵を目指す夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の新弟子検査を受検し、脱サラで関取を目指す覚悟を口にした。

北海道札幌市出身で父が指導者のため幼少時から相撲に親しみ、中学から石川に相撲留学。金沢市立工、東洋大と強豪で競技を続け、卒業後は故郷で父の経営する土木会社で働いていた。

今年１月に「大学を卒業した時は、もう選手としてはいいかなと思っていたが、若いうちに後悔しないように」と決断。個人で際立った実績はないものの小学、中学の全国大会で同級生の小結熱海富士とは１勝１敗だったといい「同年代が幕内で戦っている。同じ地位まで上がりたい」と早期の関取昇進を目標に掲げた。

趣味は車の運転とスニーカー集め。角界挑戦は雪が積もる札幌をランドクルーザーで運転中にひらめいた。スニーカーは自室の壁に棚をつくり飾っている。最も貴重な逸品は「ナイキとティファニーがコラボしたエアフォース１」と話す。二次流通では３０万円以上で取引されているが、所有する３２センチのサイズは日本では正規販売されておらず、米国では「１００万円を超えていた」と高騰しているという。

なお、現役力士は車を運転できず、公の場でスニーカーを履く機会はほぼない。白神は「全部家に置いてきました」と少しさみしそうに話し、その覚悟を示していた。