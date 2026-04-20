元宝塚トップスター8人、日本武道館に集結へ ゲストに小柳ルミ子、今後さらに追加も【出演一覧・コメント】
東京・日本武道館で5月30日に開催される『TOKYO FM／BS11 presents 昭和100周年記念 昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra 〜宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！〜』の第1弾出演者が20日、発表された。
【写真】日本武道館に集結する元宝塚レジェンドスターたち
昭和100周年を記念し、元宝塚歌劇団のレジェンドスターたちと日本が誇るレジェンドシンガーが音楽の殿堂・日本武道館に集う一夜限りのメモリアルコンサート。
元宝塚トップの麻実れい、剣幸、涼風真世、一路真輝、真琴つばさ、姿月あさと、湖月わたる、彩輝なおが日本武道館に集結し、オーケストラの生演奏で日本の名曲を披露する。さらに、レジェンドゲストとして、小柳ルミ子が登場。麻実との共演は56年ぶりに実現する。宝塚レジェンドスターについては、出演者の第2弾発表も予定する。
チケットは、きょう20日より公式サイトで先行予約が始まった。
また、TOKYO FMでは、事前特別番組をゴールデンウィーク中の5月6日午後3時〜4時50分に放送。番組では、昭和100年を代表する名曲100曲の楽曲紹介やリスナーから最も聞きたい上位10曲を募り、コンサート当日にオーケストラの生演奏と共に名曲カウントダウンとして披露する。
【公演概要】
公演名称：TOKYO FM／BS11 presents 昭和100周年記念
昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra
〜宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！〜
開催日時：2026年5月30日（土）開場16:00／開演17:00
会場：日本武道館
出演：
＜宝塚レジェンドスター＞
麻実れい、剣幸、涼風真世、一路真輝、真琴つばさ、姿月あさと、湖月わたる、彩輝なおほか
＜レジェンドゲスト＞
小柳ルミ子
＜管弦楽＞
ゴールデンHITSスペシャルオーケストラ
※今後、宝塚レジェンドスターの第2弾発表予定。
■麻実れい メッセージ
昭和…私が生まれ育った時代。青春を宝塚で過ごさせていただいた懐かしい時代です。この昭和を彩った数々の名曲をオーケストラによって綴っていく素敵なコンサート。皆様のそれぞれの人生にも思い出と共に忘れられない歌があったのでは…。当時を振り返り、昭和という夢に満ちた素敵な時代に思いを馳せていただけたなら幸せです。それでは私も皆様とご一緒にこのステージ楽しみたいと思っています。どうぞよろしく！
■剣幸 メッセージ
私の人生の半分は“昭和”でした。昭和という時代に、そして今も残る名曲に育てられました。昔とは違い、今は人々のニーズに合わせた多種多様な歌があり、その聞き方も進化しています。でも、どんなに時代が変わろうと、歌に励まされ、勇気をもらい、歌が寄り添ってくれることは、ずっと変わっていません。世界の共通言語だと思います。何を歌わせていただけるか楽しみですし、皆さんの想い出が鮮やかによみがえってくるとうれしいです。
■涼風真世 メッセージ
昭和の名曲の数々は青春を共に過ごした相棒のような存在…です。メロディーを聴くだけであの頃の記憶が、思い出が瞬時によみがえる…今回はどんな名曲に再会できるのでしょうか…とても楽しみです。大切に歌わせていただきます。
■一路真輝 メッセージ
今年は昭和元年から100年というメモリアルな年！その時代に歌い継がれてきた名曲をオーケストラをバックに歌わせていただけるということがとても嬉しく、楽しみです。昭和と言えばやはり子供の頃に歌って踊った（笑）ピンク・レディーから始まり思い出は尽きません。どんな曲が選ばれるのか、コンサート当日が楽しみです。皆様と一緒に素敵な音楽の時間を過ごせますように…。
■真琴つばさ メッセージ
2歳に満たない私が、初めて歌い踊ったのが「真赤な太陽」だと最近知りました。ランドセルを背負い始めたころ流行った「また逢う日まで」を始め、幼いながらいつの間にか自分の中に染み込んだ、昭和の曲たちの存在の大きさに驚かされることがあります。沢田研二さんの曲をカバーさせていただいたことも、私の宝物です。日本武道館が完成した年、私は生まれました。
■姿月あさと メッセージ
『昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra』にオーケストラの皆さんの演奏で、久しぶりの武道館で歌うことができ、光栄です。宝塚OGの皆さんやレジェンドシンガーの方々とご一緒に大好きな昭和歌謡をお客様と共に楽しみたいと思います。
「昴」は芸能生活20周年記念のシンフォニックコンサートの際に、サントリーホールにてフルオーケストラで歌った思い出の曲です。谷村新司さんとも面識があり、思い出深い曲です。そして、「異邦人」は大好きな曲で自分のコンサートでもよく歌います。今回もオーケストラとの共演で歌うことができ、大変、うれしく思います。
■湖月わたる メッセージ
私にとって昭和・平成の名曲は青春そのものです。宝塚退団前のリサイタルでは「壊れかけのRadio」「少年時代」などを歌い踊り、2018年に出演した「キセキのうた」は、松任谷由実さんの楽曲で綴られていました。今回は人生初の武道館。憧れの舞台で心を込めて歌います。
■彩輝なお メッセージ
昭和の歌といえば子供の頃から慣れ親しみがあり、成長過程それぞれに思い出があります。懐かしさに触れられる曲も多いので 皆様と一緒に楽しみたいと思います！
【写真】日本武道館に集結する元宝塚レジェンドスターたち
昭和100周年を記念し、元宝塚歌劇団のレジェンドスターたちと日本が誇るレジェンドシンガーが音楽の殿堂・日本武道館に集う一夜限りのメモリアルコンサート。
チケットは、きょう20日より公式サイトで先行予約が始まった。
また、TOKYO FMでは、事前特別番組をゴールデンウィーク中の5月6日午後3時〜4時50分に放送。番組では、昭和100年を代表する名曲100曲の楽曲紹介やリスナーから最も聞きたい上位10曲を募り、コンサート当日にオーケストラの生演奏と共に名曲カウントダウンとして披露する。
【公演概要】
公演名称：TOKYO FM／BS11 presents 昭和100周年記念
昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra
〜宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！〜
開催日時：2026年5月30日（土）開場16:00／開演17:00
会場：日本武道館
出演：
＜宝塚レジェンドスター＞
麻実れい、剣幸、涼風真世、一路真輝、真琴つばさ、姿月あさと、湖月わたる、彩輝なおほか
＜レジェンドゲスト＞
小柳ルミ子
＜管弦楽＞
ゴールデンHITSスペシャルオーケストラ
※今後、宝塚レジェンドスターの第2弾発表予定。
■麻実れい メッセージ
昭和…私が生まれ育った時代。青春を宝塚で過ごさせていただいた懐かしい時代です。この昭和を彩った数々の名曲をオーケストラによって綴っていく素敵なコンサート。皆様のそれぞれの人生にも思い出と共に忘れられない歌があったのでは…。当時を振り返り、昭和という夢に満ちた素敵な時代に思いを馳せていただけたなら幸せです。それでは私も皆様とご一緒にこのステージ楽しみたいと思っています。どうぞよろしく！
■剣幸 メッセージ
私の人生の半分は“昭和”でした。昭和という時代に、そして今も残る名曲に育てられました。昔とは違い、今は人々のニーズに合わせた多種多様な歌があり、その聞き方も進化しています。でも、どんなに時代が変わろうと、歌に励まされ、勇気をもらい、歌が寄り添ってくれることは、ずっと変わっていません。世界の共通言語だと思います。何を歌わせていただけるか楽しみですし、皆さんの想い出が鮮やかによみがえってくるとうれしいです。
■涼風真世 メッセージ
昭和の名曲の数々は青春を共に過ごした相棒のような存在…です。メロディーを聴くだけであの頃の記憶が、思い出が瞬時によみがえる…今回はどんな名曲に再会できるのでしょうか…とても楽しみです。大切に歌わせていただきます。
■一路真輝 メッセージ
今年は昭和元年から100年というメモリアルな年！その時代に歌い継がれてきた名曲をオーケストラをバックに歌わせていただけるということがとても嬉しく、楽しみです。昭和と言えばやはり子供の頃に歌って踊った（笑）ピンク・レディーから始まり思い出は尽きません。どんな曲が選ばれるのか、コンサート当日が楽しみです。皆様と一緒に素敵な音楽の時間を過ごせますように…。
■真琴つばさ メッセージ
2歳に満たない私が、初めて歌い踊ったのが「真赤な太陽」だと最近知りました。ランドセルを背負い始めたころ流行った「また逢う日まで」を始め、幼いながらいつの間にか自分の中に染み込んだ、昭和の曲たちの存在の大きさに驚かされることがあります。沢田研二さんの曲をカバーさせていただいたことも、私の宝物です。日本武道館が完成した年、私は生まれました。
■姿月あさと メッセージ
『昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra』にオーケストラの皆さんの演奏で、久しぶりの武道館で歌うことができ、光栄です。宝塚OGの皆さんやレジェンドシンガーの方々とご一緒に大好きな昭和歌謡をお客様と共に楽しみたいと思います。
「昴」は芸能生活20周年記念のシンフォニックコンサートの際に、サントリーホールにてフルオーケストラで歌った思い出の曲です。谷村新司さんとも面識があり、思い出深い曲です。そして、「異邦人」は大好きな曲で自分のコンサートでもよく歌います。今回もオーケストラとの共演で歌うことができ、大変、うれしく思います。
■湖月わたる メッセージ
私にとって昭和・平成の名曲は青春そのものです。宝塚退団前のリサイタルでは「壊れかけのRadio」「少年時代」などを歌い踊り、2018年に出演した「キセキのうた」は、松任谷由実さんの楽曲で綴られていました。今回は人生初の武道館。憧れの舞台で心を込めて歌います。
■彩輝なお メッセージ
昭和の歌といえば子供の頃から慣れ親しみがあり、成長過程それぞれに思い出があります。懐かしさに触れられる曲も多いので 皆様と一緒に楽しみたいと思います！