『多すぎる恋と殺人』“奔放刑事”森カンナ、新たに10人の“マイラブ”が殺害される
俳優の森カンナが主演を務める、日本テレビ月曜プラチナイト枠ドラマDEEP『多すぎる恋と殺人』（毎週月曜 深0：24）の第3話が、きょう20日深夜に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】危険な香りが漂う…前田公輝
本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。谷崎真奈美（森）は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠などさまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美に片思いする後輩刑事・黒岩壮馬（西垣匠）とタッグを組み、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
真奈美は、特定のパートナーをつくらず、50人の恋人＝マイラブたちと自由奔放な恋愛を楽しんでいたが、マイラブが立て続けに殺害される事件が発生。2つの事件の裏にアイチャンと名乗る同じ指示役がいたことが発覚する中、都内で新たに10人の遺体が見つかった。10人全員、真奈美のマイラブだった。
被害者全員と関係を持っていた真奈美は、上司・清住五郎（星田英利）の命令で自宅謹慎に。しかし、大好きなマイラブたちが殺されていくのを、ただ指をくわえて見ているわけにいかない。真奈美は残されたマイラブたちを守るため、ペンションを貸し切り、みんなを呼んで警護することに。“ナニワパリピ枠”の僧侶・襟崎正輝や、“2.5次元枠”の舞台俳優・鰐淵猛、“キラキラ枠”のアイドル・EITOまで、キャラも年齢もバラバラのマイラブたちが一堂に集まり、真奈美から警備を頼まれた後輩刑事・壮馬は「混乱してきた」と頭を抱える。
一方、警視庁では、清住も恐れる捜査一課管理官・高峰綾乃（桜井玲香）が捜査に本腰を入れ始める。高峰は被害者全員と関係のあった真奈美に「谷崎真奈美。彼女も、容疑者になりますね」と、疑いの目を向ける。
そんな中、監視していたはずのペンションで、新たな被害者が出る。殺されるのは一体誰なのか。早くも真犯人が影を見せる、急展開の第3話となる。
【場面写真】危険な香りが漂う…前田公輝
本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。谷崎真奈美（森）は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠などさまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美に片思いする後輩刑事・黒岩壮馬（西垣匠）とタッグを組み、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
被害者全員と関係を持っていた真奈美は、上司・清住五郎（星田英利）の命令で自宅謹慎に。しかし、大好きなマイラブたちが殺されていくのを、ただ指をくわえて見ているわけにいかない。真奈美は残されたマイラブたちを守るため、ペンションを貸し切り、みんなを呼んで警護することに。“ナニワパリピ枠”の僧侶・襟崎正輝や、“2.5次元枠”の舞台俳優・鰐淵猛、“キラキラ枠”のアイドル・EITOまで、キャラも年齢もバラバラのマイラブたちが一堂に集まり、真奈美から警備を頼まれた後輩刑事・壮馬は「混乱してきた」と頭を抱える。
一方、警視庁では、清住も恐れる捜査一課管理官・高峰綾乃（桜井玲香）が捜査に本腰を入れ始める。高峰は被害者全員と関係のあった真奈美に「谷崎真奈美。彼女も、容疑者になりますね」と、疑いの目を向ける。
そんな中、監視していたはずのペンションで、新たな被害者が出る。殺されるのは一体誰なのか。早くも真犯人が影を見せる、急展開の第3話となる。