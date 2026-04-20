ナイキ『エアマックス95』青グラデ発売決定 「atmos」で抽選応募開始 2万4200円も争奪戦必至
スニーカーセレクトショップのatmosは、20日までに公式サイトを更新。『NIKE AIR MAX 95 BIG BUBBLE（ナイキエアマックス95）』青（ブルー）グラデーション発売にあたり、応募受付を開始した。
【写真多数】懐かしい＆かっこいい…令和によみがえったナイキ『エアマックス95』青（ブルー）グラデの全貌
同モデルの発売価格は、2万4200円。日本国内在住のatmos会員を対象に「2026年4月20日（月）9:00 〜 2026年4月28日（火）8:59」まで受け付け、「2026年4月30日（木）9:00」に当落結果を発表するとしている。
『AIR MAX 95』は、1995年に発売されたNIKEのスニーカー。独創的なデザインが話題を集め、プロ野球選手（当時）のイチローや俳優の広末涼子、ロンドンブーツ1号2号（当時／現在は解散）の田村淳らがCMや雑誌で着用したことでも知られ、人気が爆発。一時、数十万円で取引されるなど価格が高騰し、履いている人から奪う「エアマックス狩り」が社会的な問題になるなど、ファッションに興味のない人も巻き込んだ一大ブームとなった。
また、イエローグラデ（ネオン）は、当時から一番人気で、これまでも何度か復刻されてきたが、いずれも即完売。復刻モデルもプレミア価格で取引されている。今年は、オリジナルカラーの復刻が相次ぎ、3月に黄（イエロー）グラデ（ネオン）が、4月4日には今回発売となる赤グラデがスニーカーセレクトショップのatmosで先行発売となり、いずれも即完売。さらに、同社は14日、公式インスタグラムに 投稿には品番と思われる「IB7855-100」という数字とともに、後ろから見たナイキ『エアマックス95』の青グラデの画像を投稿。コメントに「Comimg soon...」「#atmos」「#nike」と添えて販売をにおわせていた。
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同モデルの発売価格は、2万4200円。日本国内在住のatmos会員を対象に「2026年4月20日（月）9:00 〜 2026年4月28日（火）8:59」まで受け付け、「2026年4月30日（木）9:00」に当落結果を発表するとしている。
また、イエローグラデ（ネオン）は、当時から一番人気で、これまでも何度か復刻されてきたが、いずれも即完売。復刻モデルもプレミア価格で取引されている。今年は、オリジナルカラーの復刻が相次ぎ、3月に黄（イエロー）グラデ（ネオン）が、4月4日には今回発売となる赤グラデがスニーカーセレクトショップのatmosで先行発売となり、いずれも即完売。さらに、同社は14日、公式インスタグラムに 投稿には品番と思われる「IB7855-100」という数字とともに、後ろから見たナイキ『エアマックス95』の青グラデの画像を投稿。コメントに「Comimg soon...」「#atmos」「#nike」と添えて販売をにおわせていた。