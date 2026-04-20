すしチェーン「すしざんまい」を運営する「喜代村」が２０日、東京・築地のすしざんまい本店でギネス世界記録認定証を授与された。

「すしざんまい」は、今年１月５日の豊洲市場の初セリで青森県大間産２４３キロの本マグロを５億１０３０万円で落札。このマグロが今回、「セリで競り落とされた最も高価なマグロ」としてギネス世界記録としてギネスに認定。同社は２０１３年１月５日の築地市場の初競りで１億５５４０万円で落札したマグロが同じタイトルで１７年にギネス世界記録に認定されており。今回が２度目の受賞となった。

この日が開店２５周年の記念日でもあった「すしざんまい」。木村清社長（７４）は、認定式前に店内のお客さんに向けて「おすしと言えば？ すしざんまい！」のキャッチフレーズをコール＆レスポンスして喜びを全身に表した。認定証を受け取った後には記者団の取材に対応。２５周年の節目にギネス記録を更新したことに「当時とはいまは違う。マグロの値段も１０倍ほどの違いがあるし、いまは海外との取引も２兆円規模。日本から世界に、という感じになっている」といつものダミ声を飛ばしながら感慨深げな表情を見せた。

さらにギネス認定の感想を聞かれると「ただ一番いいマグロをお客様に、というだけですよ」と笑顔。来年の記録更新への意欲を聞かれると「今年の初セリは大変だったな。相手がいることだから、ライバル社が（競り値を）５億ってなったから、こっちが５億１０００万円になって…」と苦い顔をしながら「まあ、とにかく来年も『一番いいマグロ』を提供したい」と来年の初セリへ意欲を見せていた。