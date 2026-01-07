毎年、正月に大きな注目を集める、豊洲市場でのマグロの「初競り」。2026年は1月5日に開催され、すしチェーン『すしざんまい』を運営する『喜代村』の木村清社長が、過去最高値となる5億1030万円で競り落とした。【写真】「AI感ありすぎる」5億円マグロを米大使に振る舞った『すしざんまい』社長「これまでの最高額は、2019年に同じく『喜代村』が落札した3億3360万円でした。そこから2億円近くに及ぶ大幅の高値更新は、大きな話