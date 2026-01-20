2026年の1番マグロを過去最高値となる5億1030万円で落札し、「5億円マグロ」として大きな注目を集めている『すしざんまい』。新年からなんとも景気のいいニュースとなったが、X（旧ツイッター）上では、そんな『すしざんまい』に関するある投稿が波紋を呼んでいた――。【写真あり】「AI動画かと」5億円マグロを持参『すしざんまい』社長の衝撃映像寿司店が“陰口”投稿で波紋仕入れ値のまま根付けをすると1貫で7万円相当とい