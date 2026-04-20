「大楠賞争奪戦・Ｇ３」（２０日、武雄）

ヤクルトスワローズの元投手で、競輪選手の松谷秀幸（４３）＝神奈川・９６期・Ｓ１＝が３日目（２０日）９Ｒで１着。２００９年７月のデビューから１２７１走で通算３００勝を達成した。

レースは前を任せた中島詩音（山梨）が最終２角４番手からまくり返し、最後の直線で松谷が抜け出して先頭でゴール。中島が２着に粘り、３着には松谷マークの中村浩士（千葉）。ラインでワンツースリーが決まった。

松谷は「通算３００勝とは知りませんでした」と笑う。続けて「（同期などからは）遅い方と思いますが、３００勝できて良かったです。調子のいい時が少ないので、これからも悪い時に取りこぼさないようにしたいです」と今後も白星を積み重ねることを誓った。

今場所の松谷は２次予選で敗退。「（２日目７Ｒで６着に）へっぽこでしたね。（観客から）ヤジられました。『ヤクルトは調子いいのに…』って」とこぼす。「それでも池山（隆寛）さんが監督になってすごい。ヤクルトは監督が代わるとよく優勝するんですよね。真中（満）さんもそうでしたし、高津（臣吾＝２年目に優勝）さんも」。続けて「池山さんは最後に二軍だったので、よく寮に来ていたんですよ。香水の匂いがしたら（池山が）来たのが分かるんです」と池山監督とのエピソードを語っていた。