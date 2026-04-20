プレーオフ進出決定！Ｖ６実現へ

◇４月19日／2025-26リーグHレギュラーシーズン男子第22節

▢霞ヶ浦文化体育会館（水郷体育館）

写真：ハンドボール界のイケメンプレイヤー石嶺

国内最高峰のハンドボールリーグであるリーグＨ。Ｖ６を目指す豊田合成ブルーファルコン名古屋は、現在リーグ14位のアースフレンズBM東京・神奈川と対戦した。

試合直後は一進一退の攻防が続いたが、ブルーファルコンの石嶺秀が連続で2得点を挙げると試合の流れはブルーファルコンのペース。小塩豪紀、ディエゴ・マルティン、新加入選手の伊藤太一の活躍で23-14で前半を終えた。

後半は今年１月に行われた第22回男子ハンドボールアジア選手権で日本代表「彗星JAPAN」のキャプテンを務めたブルーファルコンの水町孝太郎が後半６得点を挙げる大活躍を見せ、王者のペースのまま46-23でブルーファルコンが大勝を収めた。

ブルーファルコンは今節でリーグＨの頂点を決めるプレーオフ進出が決定した。同日に群馬県で行われた体操の全日本個人総合選手権で、2021年東京五輪金メダリスト・橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）が６連覇、６度目の日本一という偉業を達成したように、ブルーファルコンのＶ６という偉業達成に期待したい。

ブルーファルコンは次戦、４月24日に豊田合成記念体育館エントリオで現在リーグ８位の福井永平寺ブルーサンダーと対戦する。

写真：難しい体制からでもシュートを放つディエゴ・マルティン