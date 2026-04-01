ブンデスリーガ 25/26の第30節 バイエルン・ミュンヘンとシュツットガルトの試合が、4月20日00:30にアリアンツ・アレーナにて行われた。

バイエルン・ミュンヘンは伊藤 洋輝（DF）、ニコラ・ジャクソン（FW）、ルイス・ディアス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシュツットガルトはティアゴ・トマス（FW）、クリス・ヒューリッヒ（MF）、ビラル・ハヌス（MF）らが先発に名を連ねた。

21分に試合が動く。シュツットガルトのビラル・ハヌス（MF）のアシストからクリス・ヒューリッヒ（MF）がゴールを決めてシュツットガルトが先制。

しかし、31分バイエルン・ミュンヘンが同点に追いつく。ジャマル・ムシアラ（MF）のアシストからラファエル・ゲレイロ（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに33分バイエルン・ミュンヘンが逆転。ルイス・ディアス（FW）のアシストからニコラ・ジャクソン（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

さらに37分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ルイス・ディアス（FW）のアシストからアルフォンソ・デービス（MF）がゴールで3-1。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。3-1とバイエルン・ミュンヘンがリードしてハーフタイムを迎えた。

シュツットガルトは後半の頭から選手交代。フィン・イェルチュ（DF）からルカ・ジャック（DF）に交代した。

46分、バイエルン・ミュンヘンは同時に2人を交代。ジャマル・ムシアラ（MF）、ルイス・ディアス（FW）に代わりハリー・ケーン（FW）、ミカエル・オリズ（FW）がピッチに入る。

52分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ハリー・ケーン（FW）がゴールで4-1。3点差となる。

62分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。アルフォンソ・デービス（MF）からコンラート・ライマー（MF）に交代した。

65分、シュツットガルトは同時に2人を交代。アンジェロ・シュティラー（MF）、クリス・ヒューリッヒ（MF）に代わりチェマ（MF）、マクシミリアン・ミッテルシュテット（DF）がピッチに入る。

76分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。ラファエル・ゲレイロ（DF）からSapoko Ndiaye Bara（MF）に交代した。

76分、シュツットガルトが選手交代を行う。ジェイミー・ルウェリング（MF）からエルメディン・デミロビッチ（FW）に交代した。

85分、シュツットガルトが選手交代を行う。ティアゴ・トマス（FW）からバドレディン・ブアナニ（MF）に交代した。

85分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。ヨシプ・スタニシッチ（DF）からOfli Deniz Emre（DF）に交代した。

後半終了間際の88分、シュツットガルトのアタカン・カラゾル（MF）のアシストからチェマ（MF）がゴールを決めて4-2と2点差に詰める。

そのまま試合終了。バイエルン・ミュンヘンが4-2で勝利した。

なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）はフル出場した。

2026-04-20 02:50:26 更新