プロコスプレイヤーでグラビアアイドルの小倉あずさ(23)が、13日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】制服のボタンがマジではじけそう！ぴっちぴち＋ケモミミのコスプレ姿

自身のSNSにも画像を掲載。「『#週刊プレイボーイ』さんにて撮り下ろしグラビアを掲載していただきます!グラビアを初めてずっと夢だった #週プレ さんの掲載、ついに叶いました…本当に嬉しいです」と喜びをつづった。さらに「今回の掲載にあわせて、デジタル写真集もリリースされます!誌面では見られないカットもたくさん収録されているので、ぜひ一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです」としっかりアピールした。



赤チェックの衣装では挑発的な目線も披露。「今までで1番攻めてるかも…」とファンを煽った。王道の赤ではボリュームがありつつもしっかり細いウエストを強調。お風呂では切れ込み深いボンテージ風の黒ワンピ姿を見せている。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。ガチな「ガンダム」愛を明かして、最近では「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」に登場するハーラ・モーリーのコスプレに手応えを感じていることも明かしている。インスタには金髪ツインテール、へそ出しタンクトップ姿のハーラ・モーリーのコスプレもしっかり掲載している。



同号は天羽希純が表紙＆巻頭を担当。鷲見友美ジェナ、本間日陽、奥村桃夏、石浜芽衣、髙村梨々花も登場している。



（よろず～ニュース編集部）