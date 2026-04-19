◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト３―１巨人（１９日・神宮）

巨人が２試合連続の逆転負けで２カードぶりの負け越しを喫した。

相手先発はルーキー左腕の増居。初回を３者凡退に抑えられると、３回まで完全投球を許した。４回に先頭・佐々木が四球で出塁すると続く松本の左前打で無死一、三塁と好機をつくり、泉口の中犠飛で先制。それでも得点はその１点のみで、５回１得点と好投される結果となった。

増居との過去の対戦は、救援で登板していた１２日の１イニングで、キャベッジ、坂本、増田陸、大城、佐々木の５人のみ。初対戦の選手も多く、ウィーラー打撃コーチは１巡目を終えて「投げっぷりが良く、球速表示以上にボールにスピードを感じる。初対戦の打者が多くタイミングを合わせるのに苦労しているようだが、１巡目にボールを見ることはできたので、２巡目以降は、甘くなってきたボールを一発でしとめたいね」とコメントしていた。２巡目に得点こそ奪ったが、崩しきれなかった。

チームはここまで１０勝９敗だが、相手先発が左投手の試合に限ると、３勝６敗と一気に勝率が低下（右投手の先発時は７勝３敗）。阪神・高橋やＤｅＮＡ・東、ヤクルト・山野らに好投を許し、最終的に逆転勝利した試合でも広島・森に７回無失点投球を許したこともあった。１６日・阪神戦（甲子園）では左腕ルーカスに対して５回４得点で土をつけたが、サウスポーが苦手な傾向が続けば、相手もローテーションをさらに考慮してくるだろう。早いうちに“アレルギー”を解消する必要がある。

２試合連続逆転負けで２連敗。それでも、今季はいまだに３連敗はない。左腕・金丸の先発が予想される２１日の中日戦（長野）は重要な一戦になる。（田中 哲）