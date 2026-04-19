Snow Man、新曲「SAVE YOUR HEART」Dance Practice映像を公開 激しさとしなやかさを行き来する緩急のあるダンス披露
9人組グループ・Snow Manの新曲「SAVE YOUR HEART」のDance Practice映像が19日、公開された。
【動画】かっこよすぎ…緩急のあるダンスを披露したSnow Man
「SAVE YOUR HEART」は、宮舘涼太が主演を務めるテレビ朝日系 オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌であり、29日発売のSnow Man13枚目のシングルにも収録される楽曲。
Snow Manが新たに挑戦する、愛を“プログラム”に見立てた近未来型ラブソング。“大切な人を守り抜く、そのためにここに来た”というドラマにも通じる、強い決意と衝動を表現したダンスナンバーとなっている。
今回の映像では、“HEART”のオブジェが飾られたメタリックな世界観のセットの中、白を基調とした衣装に身を包んだSnow Manが登場。エッジの効いたサウンドに乗せ、激しさとしなやかさを行き来する緩急のあるダンスと、目まぐるしく変化するフォーメーションで魅せる。
ダンスブレイクでは、迫力あるカメラワークと、まるで時間が止まったかのような静寂から一気に激しくたたみかける展開にも注目だ。
「SAVE YOUR HEART」Music VideoはSnow ManオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開中。主題歌を務めるテレビ朝日系 オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』は毎週土曜午後11時から放送中だ。
【動画】かっこよすぎ…緩急のあるダンスを披露したSnow Man
「SAVE YOUR HEART」は、宮舘涼太が主演を務めるテレビ朝日系 オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌であり、29日発売のSnow Man13枚目のシングルにも収録される楽曲。
Snow Manが新たに挑戦する、愛を“プログラム”に見立てた近未来型ラブソング。“大切な人を守り抜く、そのためにここに来た”というドラマにも通じる、強い決意と衝動を表現したダンスナンバーとなっている。
ダンスブレイクでは、迫力あるカメラワークと、まるで時間が止まったかのような静寂から一気に激しくたたみかける展開にも注目だ。
「SAVE YOUR HEART」Music VideoはSnow ManオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開中。主題歌を務めるテレビ朝日系 オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』は毎週土曜午後11時から放送中だ。