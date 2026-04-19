文化放送で放送中の『日向坂46の「ひ」』（毎週日曜日 午後6時30分～7時00分）では、スペシャルウィーク週の4月26日（日）の放送に、日向坂46 三期生の上村ひなの、森本茉莉、五期生の高井俐香が出演する。

この3人の組み合わせでの出演は初となる今回の放送では、特別企画「『日向ひ』でしか話せない!? ひな誕祭ぶっちゃけスペシャル」を実施。日向坂46が4月4日・5日に横浜スタジアムで開催した「7回目のひな誕祭～Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA～」の裏話をトークする。中でも、ライブ中に楽器の演奏を担当した3人が、練習や本番の心境を振り返るトークは必聴だ。

番組後半では、17thシングル「Kind of love」にちなんだ新コーナーもスタート。それぞれのパーソナルな部分が明かされる。

収録を終えた上村ひなの、森本茉莉、高井俐香は、以下のようにコメントしている。

【上村ひなの】

今回はスペシャルウィークということで、なかなか見られないレアな組み合わせの3人で、楽しくお話ししました！ 今回は「7回目のひな誕祭」のことを振り返ったり、それぞれのパーソナルな部分を知れる新コーナーもできたり、充実した内容の30分になっているかと思います！ 楽しんで聴いていただけたら嬉しいです！

【森本茉莉】

「7回目のひな誕祭」の感想をいっぱい話しました！ 私たち3人はライブで楽器演奏を担当したという共通点がありましたが、その中でもそれぞれ楽器との向き合い方が全然違ったので、その裏話にも注目して聴いていただきたいです！

【高井俐香】

最初はすごく緊張していましたが、先輩方がとても優しくて、途中からどんどん緊張がほぐれてきてのびのび話すことができました！ 「7回目のひな誕祭」の振り返りも、素敵な新コーナーもすごく楽しかったので、ぜひリスナーの皆さんも楽しみにしていてください！

※4月26日（日）放送の『日向坂46の「ひ」』は、radikoで放送当日以降7日間聴くことができる。

https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20260426183000

【番組概要】

■番組名： 『日向坂46の「ひ」』

■放送日時： 毎週日曜日 午後6時30分～7時00分

■出演： 日向坂46 上村ひなの（MC）、森本茉莉、高井俐香 ※4月26日（日）放送回

■メールアドレス： hinata@joqr.co.jp

■番組X： @hinata_joqr ※推奨ハッシュタグ： #日向ひ