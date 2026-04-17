ME：I、光り輝くギャラクシーファッションで赤坂に登場 3年目への意気込み語る「初心を忘れずに」
ガールズグループ・ME：Iが17日、都内で開催された「NTTドコモ presents “ナイトグラフィーイルミネーション by Galaxy with ME：I”点灯式」に出席。デビュー2周年を迎え、3年目への意気込みを語った。
【写真】メンバー同士で自撮りする姿がかわいすぎ！ イベントに登場したME：I
2024年4月17日にデビューしたME：Iは、本日2周年を迎えた。これを記念し、赤坂Bizタワー仲通りにて開催中の「さくらイルミネーション」をME：I特別仕様に彩り、彼女たちのデビュー2周年を祝福した。ME：Iは今回がグループとして初となる点灯式。この日は、明るい未来をイメージした「Galaxy ファッション」に身を包み7人揃ってイベントに登場した。RINONは輝く衣装について「これからのME：Iの光り輝く未来を表したGalaxyファッションです」と声を弾ませた。
イベントでは、メンバー全員でスイッチを押してイルミネーションを点灯。ME：Iは口々に感嘆の声を上げ、KEIKOは「きれいすぎます！ こんな素敵な景色を見せて頂いてありがとうございます」と笑顔を見せた。デビューしてからの2年を振り返り、MOMONAは「2年間あっという間だったんですけど、ここまで歩んでこれたのは今日もたくさん支えてくださっている多くの関係者の皆様と、多くのYOU：ME（ファン）の皆様のおかげだと思っています」としみじみ。3年目へ向けての抱負をMOMONAは「これからもME：Iらしいありのままの姿をお見せしながら、初心を忘れずにYOU：MEのみんなとたくさんたくさん素敵な思い出を作りながら精一杯歩んでいきたいと思います」と言葉に力を込めた。
また、ME：Iは、最新AIフォン「Samsung Galaxy S26 Ultra」の TVCM でも紹介中の、暗くても自動で明るくきれいに撮れる「ナイトグラフィービデオ」の機能を実際に体験。さまざまなポーズをとってメンバー同士で撮影し合うなどして、その機能を楽しんだ。イベント終盤には、イルミネーションをバックに「Best Match」のスペシャル・ダンスパフォーマンスを披露する場面もあった。
【写真】メンバー同士で自撮りする姿がかわいすぎ！ イベントに登場したME：I
2024年4月17日にデビューしたME：Iは、本日2周年を迎えた。これを記念し、赤坂Bizタワー仲通りにて開催中の「さくらイルミネーション」をME：I特別仕様に彩り、彼女たちのデビュー2周年を祝福した。ME：Iは今回がグループとして初となる点灯式。この日は、明るい未来をイメージした「Galaxy ファッション」に身を包み7人揃ってイベントに登場した。RINONは輝く衣装について「これからのME：Iの光り輝く未来を表したGalaxyファッションです」と声を弾ませた。
また、ME：Iは、最新AIフォン「Samsung Galaxy S26 Ultra」の TVCM でも紹介中の、暗くても自動で明るくきれいに撮れる「ナイトグラフィービデオ」の機能を実際に体験。さまざまなポーズをとってメンバー同士で撮影し合うなどして、その機能を楽しんだ。イベント終盤には、イルミネーションをバックに「Best Match」のスペシャル・ダンスパフォーマンスを披露する場面もあった。