いわき＆宮崎が首位固めに成功…WEST-Aの上位対決は富山が4発快勝／J2・J3百年構想第11節
明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第11節の9試合が19日に行われた。
WEST-Aの首位徳島ヴォルティスを追いかける2位と3位の直接対決は、カターレ富山が4−0で高知ユナイテッドSCに快勝を収めた。
EAST-Bの首位いわきFCは、サンフレッチェ広島から期限付き移籍中の木吹翔太が203cmの体躯を生かしたヘディングシュートでプロ初ゴールを記録。1点を守り抜いてAC長野パルセイロを下し、2位以下との勝ち点差を「5」に広げた。
テゲバジャーロ宮崎はガイナーレ鳥取を下して3連勝。今節敗れた2位鹿児島ユナイテッドFCとの勝ち点差を「7」に広げた。同じWEST-Bの大分トリニータはレイラック滋賀FCに3−0で快勝し、サガン鳥栖も2−0でロアッソ熊本を下して直近6試合5勝目となった。
ブラウブリッツ秋田は横浜FCに敗れて2連敗。EAST-A首位ベガルタ仙台との勝ち点差は「7」に広がった。
今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。
【EAST-A】
ベガルタ仙台 5−0 栃木シティ
湘南ベルマーレ 1−2 ザスパ群馬
ブラウブリッツ秋田 1−3 横浜FC
モンテディオ山形 1−0 ヴァンラーレ八戸
栃木SC 0−2 SC相模原
【EAST-B】
北海道コンサドーレ札幌 2−1 松本山雅FC
RB大宮アルディージャ 1−2 ジュビロ磐田
ヴァンフォーレ甲府 0−1 藤枝MYFC
いわきFC 1−0 AC長野パルセイロ
福島ユナイテッドFC 1−2 FC岐阜
【WEST-A】
FC大阪 0−1 愛媛FC
アルビレックス新潟 1−0 FC今治
徳島ヴォルティス 2−1 ツエーゲン金沢
奈良クラブ 1−1（PK戦：4−2） カマタマーレ讃岐
カターレ富山 4−0 高知ユナイテッドSC
【WEST-B】
レノファ山口FC 2−1 鹿児島ユナイテッドFC
FC琉球 0−2 ギラヴァンツ北九州
レイラック滋賀FC 0−3 大分トリニータ
ガイナーレ鳥取 0−1 テゲバジャーロ宮崎
ロアッソ熊本 0−2 サガン鳥栖
※（）内は勝ち点／得失点差
【EAST-A】
1位 仙台（29／＋16）
2位 湘南（24／＋11）
3位 秋田（22／＋4）
4位 山形（17／＋1）
5位 相模原（15／0）
6位 横浜FC（14／＋1）
7位 栃木SC（13／−2）
8位 八戸（12／0）
9位 群馬（10／−15）
10位 栃木C（9／−16）
【EAST-B】
1位 いわき（26／＋7）
2位 岐阜（21／＋5）
3位 藤枝（21／＋2）
4位 甲府（20／＋5）
3位 大宮（19／＋9）
4位 松本（18／＋9）
7位 磐田（13／−5）
8位 札幌（13／−6）
9位 福島（8／−12）
10位 長野（6／−15）
【WEST-A】
1位 徳島（27／＋23）
2位 富山（24／＋11）
3位 高知（21／＋2）
4位 新潟（19／＋1）
5位 愛媛（16／0）
6位 金沢（14／−7）
7位 讃岐（13／−11）
8位 FC大阪（11／−3）
9位 今治（10／−5）
10位 奈良（10／−11）
【WEST-B】
1位 宮崎（30／＋17）
2位 鹿児島（23／＋6）
3位 鳥栖（18／＋3）
4位 山口（18／＋1）
5位 大分（17／＋3）
6位 熊本（13／−4）
7位 滋賀（13／−5）
8位 鳥取（11／−6）
9位 北九州（10／−7）
10位 琉球（9／−8）
▼4月25日（土）
【EAST-A】
仙台 vs 山形
栃木C vs 栃木SC
群馬 vs 横浜FC
相模原 vs 湘南
【EAST-B】
磐田 vs 岐阜
札幌 vs いわき
福島 vs 甲府
藤枝 vs 大宮
【WEST-A】
新潟 vs FC大阪
今治 vs 富山
金沢 vs 奈良
【WEST-B】
鳥取 vs 熊本
北九州 vs 山口
鳥栖 vs 滋賀
宮崎 vs 鹿児島
琉球 vs 大分
▼4月26日（日）
【EAST-A】
八戸 vs 秋田
【EAST-B】
松本 vs 長野
【WEST-A】
高知 vs 徳島
愛媛 vs 讃岐
WEST-Aの首位徳島ヴォルティスを追いかける2位と3位の直接対決は、カターレ富山が4−0で高知ユナイテッドSCに快勝を収めた。
EAST-Bの首位いわきFCは、サンフレッチェ広島から期限付き移籍中の木吹翔太が203cmの体躯を生かしたヘディングシュートでプロ初ゴールを記録。1点を守り抜いてAC長野パルセイロを下し、2位以下との勝ち点差を「5」に広げた。
ブラウブリッツ秋田は横浜FCに敗れて2連敗。EAST-A首位ベガルタ仙台との勝ち点差は「7」に広がった。
今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。
■J2・J3百年構想リーグ第11節
【EAST-A】
ベガルタ仙台 5−0 栃木シティ
湘南ベルマーレ 1−2 ザスパ群馬
ブラウブリッツ秋田 1−3 横浜FC
モンテディオ山形 1−0 ヴァンラーレ八戸
栃木SC 0−2 SC相模原
【EAST-B】
北海道コンサドーレ札幌 2−1 松本山雅FC
RB大宮アルディージャ 1−2 ジュビロ磐田
ヴァンフォーレ甲府 0−1 藤枝MYFC
いわきFC 1−0 AC長野パルセイロ
福島ユナイテッドFC 1−2 FC岐阜
【WEST-A】
FC大阪 0−1 愛媛FC
アルビレックス新潟 1−0 FC今治
徳島ヴォルティス 2−1 ツエーゲン金沢
奈良クラブ 1−1（PK戦：4−2） カマタマーレ讃岐
カターレ富山 4−0 高知ユナイテッドSC
【WEST-B】
レノファ山口FC 2−1 鹿児島ユナイテッドFC
FC琉球 0−2 ギラヴァンツ北九州
レイラック滋賀FC 0−3 大分トリニータ
ガイナーレ鳥取 0−1 テゲバジャーロ宮崎
ロアッソ熊本 0−2 サガン鳥栖
■順位表
※（）内は勝ち点／得失点差
【EAST-A】
1位 仙台（29／＋16）
2位 湘南（24／＋11）
3位 秋田（22／＋4）
4位 山形（17／＋1）
5位 相模原（15／0）
6位 横浜FC（14／＋1）
7位 栃木SC（13／−2）
8位 八戸（12／0）
9位 群馬（10／−15）
10位 栃木C（9／−16）
【EAST-B】
1位 いわき（26／＋7）
2位 岐阜（21／＋5）
3位 藤枝（21／＋2）
4位 甲府（20／＋5）
3位 大宮（19／＋9）
4位 松本（18／＋9）
7位 磐田（13／−5）
8位 札幌（13／−6）
9位 福島（8／−12）
10位 長野（6／−15）
【WEST-A】
1位 徳島（27／＋23）
2位 富山（24／＋11）
3位 高知（21／＋2）
4位 新潟（19／＋1）
5位 愛媛（16／0）
6位 金沢（14／−7）
7位 讃岐（13／−11）
8位 FC大阪（11／−3）
9位 今治（10／−5）
10位 奈良（10／−11）
【WEST-B】
1位 宮崎（30／＋17）
2位 鹿児島（23／＋6）
3位 鳥栖（18／＋3）
4位 山口（18／＋1）
5位 大分（17／＋3）
6位 熊本（13／−4）
7位 滋賀（13／−5）
8位 鳥取（11／−6）
9位 北九州（10／−7）
10位 琉球（9／−8）
■次節の対戦カード
▼4月25日（土）
【EAST-A】
仙台 vs 山形
栃木C vs 栃木SC
群馬 vs 横浜FC
相模原 vs 湘南
【EAST-B】
磐田 vs 岐阜
札幌 vs いわき
福島 vs 甲府
藤枝 vs 大宮
【WEST-A】
新潟 vs FC大阪
今治 vs 富山
金沢 vs 奈良
【WEST-B】
鳥取 vs 熊本
北九州 vs 山口
鳥栖 vs 滋賀
宮崎 vs 鹿児島
琉球 vs 大分
▼4月26日（日）
【EAST-A】
八戸 vs 秋田
【EAST-B】
松本 vs 長野
【WEST-A】
高知 vs 徳島
愛媛 vs 讃岐
【ゴール動画】203cmの逸材、木吹翔太がプロ初ゴール
203cmの逸材がプロ初ゴール🏹— DAZN Japan (@DAZN_JPN) April 19, 2026
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🏆明治安田J2・J3百年構想リーグ
🆚いわき×長野
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