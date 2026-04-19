MINAMI（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/19】インフルエンサーのMINAMIが4月16日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートでのショートパンツ姿を公開し、話題となっている。

【写真】TikTokフォロワー300万人超美女「脚が綺麗すぎる」話題のショーパン姿

◆MINAMI、ディズニーで美脚すらり


MINAMIは「Spring Disney」とつづり、写真を複数枚投稿。ピンタイプの黒い耳をつけ、デニムジャケットに黒とレースのインナー、ドットのショートパンツと白いルーズソックス、スニーカーを合わせ、すらりと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。

◆MINAMIの投稿に反響


この投稿には「ドットコーデ素敵」「前髪重ため似合ってる」「笑顔可愛すぎ」「脚が綺麗すぎる」「スタイル良すぎ」「心撃たれる美しさ」「ビジュ爆発してる」「尊い存在」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

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