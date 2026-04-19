新山千春、初恋相手と“再会”2ショット「誠実さは今も変わらず再会に感動した夜でした!!」 番組共演振り返り思いつづる
タレントの新山千春（45）が15日、自身のブログを更新。初恋の相手と再会したことを報告した。
【写真】「誠実さは今も変わらず再会に感動した夜でした!!」新山千春と初恋男性の“再会”2ショット
新山は、14日放送のフジテレビ系バラエティ『超調査チューズデイ 〜気になる答え今夜出します〜』にゲスト出演。「芸能人の初恋の人は今どうなっている？超調査」という企画に参加し、番組内で初恋の相手との再会を果たした。
放送後に更新したブログでは、宇多田ヒカルの楽曲「First Love」が流れる中で「ほんとに初恋の人がきてくれるのかわからないまま待つ時間はすごーく長く感じました!!」と当時の心境を回顧。再会の瞬間については「会えた瞬間はほんとに嬉しくて涙が溢れてきました」とあふれる思いをつづった。
さらに、自身の故郷である青森から駆けつけてくれたという初恋の相手が、新山のデビュー作となった約30年前の映画のチケットを大切に保管していたことにも涙し、「誠実さは今も変わらず再会に感動した夜でした!!」と感動をにじませた。
再会後は「蔦温泉に今度は家族でいくね！」「青森でみんなでご飯食べよーっと約束して」と、今後の再会も約束。最後には「きてくれるかわからないけど用意していたお土産を渡してバイバイしました！」とつづり、投稿を締めくくった。
番組の公式Xでは、「#超調査チューズデイ『芸能人の初恋を超調査』いかがでしたか？初恋相手のみなさま、スタジオまでお越しいただきありがとうございました！」と感謝を記し、ゲスト出演した新山、クワバタオハラ・くわばたりえ、中川安奈、加藤綾菜それぞれの初恋相手との2ショット写真を掲載している。
【写真】「誠実さは今も変わらず再会に感動した夜でした!!」新山千春と初恋男性の“再会”2ショット
新山は、14日放送のフジテレビ系バラエティ『超調査チューズデイ 〜気になる答え今夜出します〜』にゲスト出演。「芸能人の初恋の人は今どうなっている？超調査」という企画に参加し、番組内で初恋の相手との再会を果たした。
放送後に更新したブログでは、宇多田ヒカルの楽曲「First Love」が流れる中で「ほんとに初恋の人がきてくれるのかわからないまま待つ時間はすごーく長く感じました!!」と当時の心境を回顧。再会の瞬間については「会えた瞬間はほんとに嬉しくて涙が溢れてきました」とあふれる思いをつづった。
再会後は「蔦温泉に今度は家族でいくね！」「青森でみんなでご飯食べよーっと約束して」と、今後の再会も約束。最後には「きてくれるかわからないけど用意していたお土産を渡してバイバイしました！」とつづり、投稿を締めくくった。
番組の公式Xでは、「#超調査チューズデイ『芸能人の初恋を超調査』いかがでしたか？初恋相手のみなさま、スタジオまでお越しいただきありがとうございました！」と感謝を記し、ゲスト出演した新山、クワバタオハラ・くわばたりえ、中川安奈、加藤綾菜それぞれの初恋相手との2ショット写真を掲載している。