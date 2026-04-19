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【必見】雷に怯えてベッド裏に隠れた柴犬、ある「裏ワザ」で笑顔を取り戻したまさかの結末

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「柴犬まめたろう」が、「【予想外】ある方法でカミナリに怯える柴犬を笑顔にする！」という動画を公開しました。雷の音に怯え、すっかり笑顔が消えてしまった柴犬のまめたろうと、飼い主の奮闘が収められています。



動画の序盤では、父ちゃんとボール遊びをしてノリノリだったまめたろうですが、外は激しい春の嵐に見舞われます。雷の音が怖くて、ベッドの奥に隠れてしまうまめたろう。母ちゃんが何とか励ましますが、怯えて凍ってしまった心はなかなか溶けません。



そんな中、煙草に行っていた父ちゃんが帰宅。実はまめたろうには、頭をコスコスされるとなぜか笑顔になるという不思議な習性があります。父ちゃんがこの習性を利用して「コスコスパワー」を繰り出すと、まめたろうの強張っていた顔が徐々に緩み、見事な笑顔が復活しました。



しかし安心したのも束の間、この日一番の大きな雷が鳴り響きます。再び怯えてしまったまめたろうに、父ちゃんはすかさずコスコスしますが、今回ばかりは効果が長続きしません。そこで父ちゃんが「ほな一緒に寝るか」と提案すると、まめたろうはパッと笑顔に。最後はちゃっかりベッドの上に乗ってしまう、愛らしくも賢いまめたろうなのでした。