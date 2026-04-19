この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「柴犬まめたろう」が、「【予想外】ある方法でカミナリに怯える柴犬を笑顔にする！」という動画を公開しました。雷の音に怯え、すっかり笑顔が消えてしまった柴犬のまめたろうと、飼い主の奮闘が収められています。

動画の序盤では、父ちゃんとボール遊びをしてノリノリだったまめたろうですが、外は激しい春の嵐に見舞われます。雷の音が怖くて、ベッドの奥に隠れてしまうまめたろう。母ちゃんが何とか励ましますが、怯えて凍ってしまった心はなかなか溶けません。

そんな中、煙草に行っていた父ちゃんが帰宅。実はまめたろうには、頭をコスコスされるとなぜか笑顔になるという不思議な習性があります。父ちゃんがこの習性を利用して「コスコスパワー」を繰り出すと、まめたろうの強張っていた顔が徐々に緩み、見事な笑顔が復活しました。

しかし安心したのも束の間、この日一番の大きな雷が鳴り響きます。再び怯えてしまったまめたろうに、父ちゃんはすかさずコスコスしますが、今回ばかりは効果が長続きしません。そこで父ちゃんが「ほな一緒に寝るか」と提案すると、まめたろうはパッと笑顔に。最後はちゃっかりベッドの上に乗ってしまう、愛らしくも賢いまめたろうなのでした。

関連記事

天才柴犬、爆誕！”ある芸”を教えたら2日目に才能開花！しかし楽しすぎてエンドレスになり飼い主はダウンw

天才柴犬、爆誕！”ある芸”を教えたら2日目に才能開花！しかし楽しすぎてエンドレスになり飼い主はダウンw

 【爆笑】シニア柴犬のためにペット用階段を買った結果…予想を裏切る使い道に飼い主タジタジ

【爆笑】シニア柴犬のためにペット用階段を買った結果…予想を裏切る使い道に飼い主タジタジ

 【腹筋崩壊】お風呂で別犬のように萎んだ柴犬、急いで部屋に戻ろうとした末路

【腹筋崩壊】お風呂で別犬のように萎んだ柴犬、急いで部屋に戻ろうとした末路
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

柴犬まめたろう_icon

柴犬まめたろう

YouTube チャンネル登録者数 5200人 268 本の動画
波瀾万丈ながらも幸せに溢れた日々を動画にてお送りするチャンネルです https://youtube.com/@mamerakkyo?si=waAUVD6bDmEO6Wi0
youtube.com/channel/UCVMxd94fsT9ChrddDVqA4-Q YouTube