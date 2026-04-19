ちゃんぽん×ラーメンってどんな味!? 西日本を中心に展開するちゃんめんチェーン『長崎ちゃんめん』から春限定ちゃんめんが発売される。4月13日から売り出されているのは「あさりと春野菜ちゃんめん」。いったいどんなメニューなのか。

春の恵みを楽しむ新作ちゃんめん 5月中旬まで

『長崎ちゃんめん』あさりと春野菜ちゃんめん

「ラーメンじゃないよ。チャンポンじゃないよ。ちゃんめんだよ。」がキャッチコピーの『長崎ちゃんめん』。

具材は、ちゃんぽん特有の野菜や海産物などをたっぷり使用。そして、ラーメンで重要となるスープには丸鶏と豚骨を使用し、麺はコシのある生麵でモチモチしているという。このように、ラーメンとちゃんぽんの”いいとこどり“な商品が「ちゃんめん」（同社）なのだ。

ちゃんぽんもラーメンもどちらも美味しいのだから、ちゃんめんも美味しく食べられそうだ。どんな味わいなのかぜひ試してみたい。

そんな『長崎ちゃんめん』の新作が「あさりと春野菜ちゃんめん」だ。

具材のあさり、ベーコン、アスパラガス、ヤングコーンはバター醤油で炙ってトッピング。プリっとしたあさりの旨みがスープに絡み、旬の野菜の風味を引き立ててくれる。ほんのりバター風味の野菜とモチモチ麺の相性もよさそうだ。”ちゃんめん“と春らしい桃色で書かれたかまぼこも可愛らしい。

餃子セットや半チャーハンセットもあり、中華料理屋のような楽しみ方もできる。

春の恵みがたっぷりの「あさりと春野菜のちゃんめん」。西日本で春の風を感じよう。

「あさりと春野菜ちゃんめん」は税込1188円から

■あさりと春野菜ちゃんめん 税込1188円

あさりと春野菜ちゃんめん 税込1188円

■セットメニュー 餃子セット1485円 半チャーハンセット1617円

セットメニュー 餃子セット1485円 半チャーハンセット1617円

期間：2026年4月13日（月）〜5月下旬

販売店舗：『長崎ちゃんめん』34店舗（山口県、広島県、島根県、岡山県、兵庫県、大阪府）

【画像】ラーメン×ちゃんぽんってどんなの？ 西日本限定ちゃんめん（2枚）