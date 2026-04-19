タレント武田真治（53）が18日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後7時54分＝関西ローカル）に出演。妻でモデルの静まなみ（31）にプロポーズした際の思い出について語った。

今回の番組では、メッセンジャー黒田有（56）、ケンドーコバヤシ（53）と武田が大阪府松原市を散策。ケンコバが今年1月に結婚を発表したばかりとあって、結婚の話題になった。

武田は2020年に22歳年下の静と結婚。武田自身は、もともと結婚願望は「少なかったと思います」と、あまり結婚に興味はなかった。

しかし、「週刊誌に追いかけられたんですね。武田が新しい恋人ができた、みたいな。常に、あたかも別の人をお持ち帰りしているようにも書かれるような…。自分はどう書かれてもいいんですけど、何か、この人のことを軽く扱ってほしくないなとは思ったかもしれない」と、週刊誌報道を機に結婚を意識するようになったという。

そこで、米ハワイに旅行した際、週末にワイキキビーチで花火が打ち上げられる中、「ひざまずいて、（リングケースを）パカッて…」と指輪を差し出した。

すると、「僕らの世代が見てきたような、アメリカ映画のような状況で、外国の方々が周りを囲んでくれて。知らない人たちが、冷やかしでフー、フーって」とロマンチック雰囲気に。

ところが、「そんな中でひざまずいて『結婚してください』って言ったら、まさかの『ちょっと考えさせてくれ』って…」と、静の答えはまさかの“態度保留”だった。

プロポーズの承諾を得られたのは、それから半年ほど後で「その間に『筋肉体操』っていうのがあって、ちょっと世間様的にバズった感じがあって。もしかしたら、将来性が見えたのかも…」と笑いを誘っていた。