◆バスケットボール ▽Ｂ１リーグ第３３節 京都８４―８９三河

京都は三河に競り負け、２連敗。この日、リーグ２４人目となる通算５０００得点を達成した共同主将、チャールズ・ジャクソン（３２）の記録を勝利で飾ることはできなかった。

序盤でつまずいた。第１クオーター（Ｑ）は相手の３ポイントが次々に入り、一時１５点のビハインド。徐々に対応してペースをつかみ、第３Ｑにジャクソンが節目の得点をフリースローで決めると反撃ムードがさらに高まった。第４Ｑもハードワークを続けて残り２分２０秒で１点差まで迫ったが、逆転には至らなかった。

第２Ｑ以降は互角以上の内容だっただけに、伊佐勉ヘッドコーチ（５６）は「３ポイントがいいチームで警戒はしていた。ディフェンスでタイミングをずらしたかったが、高確率で（第１Ｑだけで７本）決められてしまい、それが最後まで響いた」と試合の入りを悔やんだ。

ジャクソンは記録について「スタッツはあまり気にしないけど、京都というチームで達成できたのがうれしいし、誇らしい」と控えめに喜びを表現。西地区１３チーム中１１位と厳しい戦いが続くが、今季残り６戦へ「全部勝つことを考えて準備したい」と自らを奮い立たせていた。（吉村 達）