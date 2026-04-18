Photo: 田中宏和

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

これは、とりあえず全カーオーナー1個は持っておくべきですね。

大型ショッピングモールなどの大規模駐車場でどこに車を停めたか分からなくなったときはもちろん、イザというときの盗難対策としても有効なスマートタグ機能を搭載したカーチャージャー「Boomtag Car Charger」は、安心感が違います。

急速充電対応なので、うっかりスマホの電池が切れそうになっても運転中にしっかりリカバー。サンプルをお借りできたので、実際に使ってみました。

とりあえずシガーソケットに挿しておきたい

Photo: 田中宏和

もはやタバコに火をつけるための本来の機能を失っているシガーソケットは、現在では主にカー用品の電源として活用されるものに。「Boomtag Car Charger」は、このシガーソケットに差し込むだけで動作。つまり面倒な配線も設定も一切不要です。

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Photo: 田中宏和

USB Type-Cポートは PPS対応で最大33W、Type-Aポートは最大30Wの急速充電に対応（どちらか一方だけを使用する場合の最大値）、スマホとタブレットなど2ポート同時に充電することも可能になっています。

電池残量が心もとないときでも、限られた時間で効率よくデバイスを充電できるので、高速充電対応のケーブルも一緒に積んでおくと、きっと役立つことでしょう。

エンジンを切っていても車の居場所が分かる

Screenshot via Find Hub

さらに「Boomtag Car Charger」の真骨頂がこちら。スマートタグとしての機能も持っていて、愛車の見守りアイテムとしても使えるという“一台二役” のプロダクトなのです。

Screenshot via Find Hub

スマートタグ機能も、Googleの「Find Hub」またはAppleの「探す」アプリに登録するだけ。月額料金が掛かったりせず手軽に導入できるのも「Boomtag Car Charger」の嬉しいメリットです。

ただし、Google用とApple用はそれぞれ別の商品となっています。AndroidスマホとiPadを使っているというような人は、2種類を用意する必要がある点だけご注意を。

内蔵バッテリーで最長2ヶ月駆動

Photo: 田中宏和

さらに「Boomtag Car Charger」の実用性を高めているのがバッテリー内蔵しているところ。エンジンをオフにしてもシガーソケットから抜かれた状態でも最長2ヶ月間は位置情報を発信し続けてくれます。

このため、普通のスマートタグと同じようにカバンやポケットに入れて使うこともできますよ。

家族の見守りアイテムとしても

Photo: 田中宏和

また、運転に不慣れな家族や離れて暮らす両親の車に取り付けておいて様子を確認するさりげない見守りツールとしても活用できます。

位置情報はBluetooth通信で暗号化されていますし、エンジンを掛けた直後に警告音が鳴る仕様になっているので、ストーカーなどに悪用されることがないようにも配慮。

当然ながら、万が一の盗難被害に遭ったときもしっかり愛車の居場所を追跡してくれますし、見た目が普通のカーチャージャーなので怪しまれにくいところも「Boomtag Car Charger」の優れた特長のひとつです。

日常使いにも非常時にも、スマートなお助けアイテムとしても安心の「Boomtag Car Charger」は、現在おトクな割引販売を実施中です。

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Source: CoSTORY

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