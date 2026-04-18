「勝ったぁぁぁ！」アジア女王に！ 北朝鮮との激闘を制したヤングなでしこにファン感動「よく走った、よく闘った」「すごーい」【U-20女子アジア杯】
２大会ぶり最多７度目の優勝だ。
U-20日本女子代表は現地４月18日、タイで開催されているU-20女子アジアカップの決勝戦で北朝鮮と対戦した。
序盤から北朝鮮にペースを握られる展開。前半終了時でシュート数は０−10と圧倒された。
それでも先手を取ったのは日本。57分、福島望愛のFKから佐野杏花がヘディングシュートを叩き込む。
その後は北朝鮮の猛攻に遭うも、前半と同じように、集中を切らさず、局面のバトルも必死に戦い、選手全員が身体を張って守り抜いた。
そしてタイムアップ。１−０。タフに戦ったヤングなでしこがアジア女王の座を奪還した。
この戦いぶりにファンも感動。インターネット上では以下のような声があがった。
「素晴らしい！」
「よっしゃー！！！」
「勝ったぁぁぁ！」
「苦しい戦い制した！」
「死力を尽くして頑張った！」
「すごーい」
「よく走った、よく闘った」
「信じてたよ、ヤングなでしこのみんな」
激闘を制し、選手たちも満面の笑顔を浮かべた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】福島望愛→佐野杏花で先制！！！
U-20日本女子代表は現地４月18日、タイで開催されているU-20女子アジアカップの決勝戦で北朝鮮と対戦した。
序盤から北朝鮮にペースを握られる展開。前半終了時でシュート数は０−10と圧倒された。
それでも先手を取ったのは日本。57分、福島望愛のFKから佐野杏花がヘディングシュートを叩き込む。
その後は北朝鮮の猛攻に遭うも、前半と同じように、集中を切らさず、局面のバトルも必死に戦い、選手全員が身体を張って守り抜いた。
そしてタイムアップ。１−０。タフに戦ったヤングなでしこがアジア女王の座を奪還した。
この戦いぶりにファンも感動。インターネット上では以下のような声があがった。
「素晴らしい！」
「よっしゃー！！！」
「勝ったぁぁぁ！」
「苦しい戦い制した！」
「死力を尽くして頑張った！」
「すごーい」
「よく走った、よく闘った」
「信じてたよ、ヤングなでしこのみんな」
激闘を制し、選手たちも満面の笑顔を浮かべた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】福島望愛→佐野杏花で先制！！！