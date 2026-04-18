◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神４―３中日（１８日・甲子園）

中日は２試合連続の逆転負けを喫し、借金が１０に膨らんだ。開幕から１８試合目で借金２ケタ。球団では１９８０年の１４試合、１９６４年の１６試合（いずれも最終順位は６位）に次ぐ３番目のスピードだ。また、阪神戦は開幕から５連敗。１リーグ時代の１９３８年秋以来、８８年ぶり３度目のワースト記録となった。

１点リードの７回に投入した杉浦稔大投手が逆転を許した。日本ハムから金銭トレードで加入したばかりで、この試合前に出場選手登録。移籍後初登板で上位打線と対戦する要所を任されたが、厳しい結果となった。

先発の大野雄大投手は６回５安打２失点で、自身４年ぶりの２ケタとなる１１奪三振。３回１死まで７個のアウトを全て三振で奪い、６回２死一、二塁も代打・前川の空振り三振で切り抜けた。昨年は８度チームの連敗を止め、今季初登板した２日の巨人戦（バンテリンＤ）でも完投で開幕５連敗をストップ。この日もリードした状態で交代したが、マウンドを降りた直後に逆転された。

野手は今季初スタメンの選手が奮闘。今季初出場の鵜飼航丞外野手がプロ初の猛打賞を記録した。２回の今季初打席で中前打を放つと、先制された直後の４回無死三塁で左越えに逆転２ラン。２３年７月５日の巨人戦（バンテリンＤ）以来、３シーズンぶりの本塁打を放った。また、１番に起用された大島洋平外野手も３安打で、６回には一時勝ち越しの中前適時打。４０歳のベテランは２年ぶりに中堅も守って奮闘したが、勝利に結びつかなかった。