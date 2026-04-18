ＲＩＺＩＮは１８日、東京ミッドタウン日比谷で緊急記者会見を行い、９月１０日の超ＲＩＺＩＮ５（京セラドーム大阪）で朝倉未来（３３）、平本蓮（２７）が復帰戦を行うことを発表した。対戦相手はともに未定ながら因縁の２人は会見で大げんかを繰り広げた。

朝倉が「復活します」と宣言すると、「相手が・・・まだ決まってないんすか」と語ると、平本が「てか、お前、俺に負けたら引退するんじゃないのかよ。そもそも。お前、なかったことにしようとしてんじゃねえぞ」と噛みついた。朝倉は「どうした？」と苦笑い。平本は「検査結果も陰性で。負けたんだよ、お前は俺に」と畳みかけたが、朝倉は「お前、いつまで仮病使ってんの？ようやく薬が抜けたのか」と言い放ち、平本は「また戻してパンパンにしてぶっ飛ばしてやるよ。雑魚が。お前１発も殴られずに失神させられたんだから黙って、またやらせてくださいっていえよ。クロムハーツも似合ってねえんだよ。２度と着るな」と応じた。朝倉は「お前、もう１回やったら楽勝で負けるんだよ」と、吐き捨てた。

その後、質疑応答で希望の対戦相手を問われ、朝倉は「戦いたいのは平本なんですけど、こいつたぶん受けないと思うので。もっと強い相手を」と語ると、平本は「お前、ボコボコにされといてよく言えるな」。朝倉も「お前、欠場しといてよく言えるな。どんだけ迷惑かけたと思ってんだよ、鈴木千裕とかに」と応戦。平本も「手負い狩れてよかったじゃねえか」と応じた。平本は希望対戦相手を問われ「（朝倉でも）いいですよ。お金積んでもらえれば」と語ると、朝倉は「言ったな。じゃあお前、決めろよ」と要求。平本は「金用意してこい。お前が用意しろ。やらせてくださいだろ、馬鹿」と話したが、榊原ＣＥＯは「ちょっとお金が高そうなんで徐々にいきたいかな」と間に入り、「必ずこの２人戦うタイミング作りますので。大阪かもしれないし大阪じゃないかもしれない」と話した。

朝倉は昨年大みそかにフェザー級王者シェイドゥラエフに挑み、１回ＫＯ負け。眼窩底骨折の重傷を負った。その後、現役続行を宣言し、復帰戦と対戦相手が注目されている。１２日に行われた福岡大会に登場した朝倉は復帰戦について「近々発表されると思います」と話していた。

平本は２４年７月の超ＲＩＺＩＮ３で朝倉を１回ＴＫＯで下して以降、怪我などにより長期離脱。２年ぶりの復帰戦となる。

この日は元フェザー級王者の斎藤裕や、目の負傷からの復帰のＹＡ−ＭＡＮ、ツヨカワクイーン・ＲＥＮＡの復帰戦となることも決まった。

榊原ＣＥＯは「この並んでるメンバーの中で戦うかもしれないし、それぞれ別の選手との対戦かもしれない。ここから調整していきたい」と語った。