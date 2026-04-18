「女子ゴルフ・ＫＫＴ杯バンテリン・レディース・第２日」（１８日、熊本空港ＣＣ＝パー７２）

１アンダー、２１位から出た鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝が９バーディー、ノーボギーの６３というビッグスコアをマーク。２１年の竹田麗央ら３人が持つ６５というこれまでのトーナメントコースレコードを２打更新し、通算１０アンダーとして、単独首位に立った。

６番までに３つのバーディーで波に乗ると、９番パー５もピン上３メートルを沈めてバーディー。ここから５連続で一気にレコードを更新すると、最終１８番でも５メートルを決め切って、ガッツポーズも披露した。

自身は「終わった時、６か７（アンダー）かなと思ってたので『えっ、９だったの！』という感じですね」と、自身の快進撃を実感せずのラウンドだった様子。

というのも「トップ３に入るくらい、苦手なコースなので、予選を通ればいいなって感じだった」と、自分に過大な期待を持たなかった。それが逆に無心の好プレーを呼んだ。

今季から自身が立ち上げたブランド「ｏｗｎ ｉｓ Ｒｏｓｅ」を着用してプレーしている鈴木だが、この日はバンテリンをイメージさせるカラーに合わせ、グリーン。「しっかりと緑を入れた服を着たかった」と説明。勝てば“ニューウエアでの初優勝”となるが「それが一番嬉しいですね」と、通算２３勝目への大きなモチベーションとして最終日に臨む。