なでしこジャパン、最終戦は3失点完敗…アメリカとの3連戦は1勝2敗で終了

[速報]後半キックオフ



🇯🇵なでしこジャパンvsアメリカ🇺🇸-最終戦-

📺ABEMAで無料生中継



／

後半2分 アメリカのCK

折り返しを押し込みアメリカが先制

＼



🌸4月はアベマでなでしこアメリカ3連戦

試合終了後は無料見逃し配信!!