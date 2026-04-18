プロ野球パ・リーグは17日、3試合が行われました。

ソフトバンクを1ゲーム差で追うオリックスは初回に宗佑磨選手が先制のホームラン。2回には太田椋選手が3ランを放つなど5点を加え序盤からリードを奪います。先発の郄島泰都投手が6回2失点にまとめ勝利し、オリックスがゲーム差なしの首位に並びました。

3位の楽天は両チーム無得点で迎えた延長11回、ロッテの坂本光士郎投手を攻め、2アウト3塁を作ると村林一輝選手がレフトへタイムリー。サヨナラで勝利を決めました。

連敗中の西武は日本ハムと対戦。1点ビハインドの7回に桑原将志選手の2ランで逆転すると8回には山村崇嘉選手がソロで追加点を挙げ5-3で勝利しました。敗れた日本ハムは3連敗となりました。

＜17日のパ・リーグ結果＞

◆オリックス 13-4 ソフトバンク

勝利【オリックス】郄島泰都(1勝)

敗戦【ソフトバンク】徐若熙(1勝2敗)

本塁打

【オリックス】宗佑磨4号、太田椋2号、紅林弘太郎2号、渡部遼人1号

【ソフトバンク】近藤健介6号、栗原陵矢3号

◆楽天 1×-0 ロッテ

勝利【楽天】加治屋蓮(2勝)

敗戦【ロッテ】坂本光士郎(1敗)

◆西武 5-3 日本ハム勝利【西武】渡邉勇太朗(1勝2敗)敗戦【日本ハム】上原健太(1勝1敗)セーブ【西武】岩城颯空（5S）本塁打【西武】桑原将志2号、山村崇嘉1号【日本ハム】万波中正7号