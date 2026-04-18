ＮＹ各市場　３時台　ダウ平均は９１３ドル高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間14:13）（日本時間03:13）
ダウ平均　　　49492.41（+913.69　+1.88%）
ナスダック　　　24424.99（+322.29　+1.34%）
CME日経平均先物　59840（大証終比：+1040　+1.74%）

欧州株式17日終値
英FT100　 10667.63（+77.64　+0.73%）
独DAX　 24702.24（+547.77　+2.27%）
仏CAC40　 8425.13（+162.43　+1.97%）

米国債利回り
2年債　 　3.696（-0.078）
10年債　 　4.244（-0.067）
30年債　 　4.884（-0.049）
期待インフレ率　 　2.364（-0.031）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.960（-0.072）
英　国　　4.762（-0.085）
カナダ　　3.450（-0.053）
豪　州　　4.995（+0.040）
日　本　　2.411（+0.008）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝84.21（-10.48　-11.07%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4885.80（+77.50　+1.61%）

ビットコイン（ドル）
77188.19（+1948.39　+2.59%）
（円建・参考値）
1221万4259円（+308313　+2.59%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ