ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は９１３ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は９１３ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間14:13）（日本時間03:13）
ダウ平均 49492.41（+913.69 +1.88%）
ナスダック 24424.99（+322.29 +1.34%）
CME日経平均先物 59840（大証終比：+1040 +1.74%）
欧州株式17日終値
英FT100 10667.63（+77.64 +0.73%）
独DAX 24702.24（+547.77 +2.27%）
仏CAC40 8425.13（+162.43 +1.97%）
米国債利回り
2年債 3.696（-0.078）
10年債 4.244（-0.067）
30年債 4.884（-0.049）
期待インフレ率 2.364（-0.031）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.960（-0.072）
英 国 4.762（-0.085）
カナダ 3.450（-0.053）
豪 州 4.995（+0.040）
日 本 2.411（+0.008）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝84.21（-10.48 -11.07%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4885.80（+77.50 +1.61%）
ビットコイン（ドル）
77188.19（+1948.39 +2.59%）
（円建・参考値）
1221万4259円（+308313 +2.59%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式17日（NY時間14:13）（日本時間03:13）
ダウ平均 49492.41（+913.69 +1.88%）
ナスダック 24424.99（+322.29 +1.34%）
CME日経平均先物 59840（大証終比：+1040 +1.74%）
欧州株式17日終値
英FT100 10667.63（+77.64 +0.73%）
独DAX 24702.24（+547.77 +2.27%）
仏CAC40 8425.13（+162.43 +1.97%）
米国債利回り
2年債 3.696（-0.078）
10年債 4.244（-0.067）
30年債 4.884（-0.049）
期待インフレ率 2.364（-0.031）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.960（-0.072）
英 国 4.762（-0.085）
カナダ 3.450（-0.053）
豪 州 4.995（+0.040）
日 本 2.411（+0.008）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝84.21（-10.48 -11.07%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4885.80（+77.50 +1.61%）
ビットコイン（ドル）
77188.19（+1948.39 +2.59%）
（円建・参考値）
1221万4259円（+308313 +2.59%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ