ＮＹ各市場 ２３時台 ダウ平均は７８２ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
ＮＹ各市場 ２３時台 ダウ平均は７８２ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間10:03）（日本時間23:03）
ダウ平均 49360.97（+782.25 +1.61%）
ナスダック 24384.07（+281.37 +1.17%）
CME日経平均先物 59795（大証終比：+995 +1.67%）
欧州株式17日GMT14:03
英FT100 10629.82（+39.83 +0.38%）
独DAX 24666.71（+512.24 +2.12%）
仏CAC40 8405.47（+142.77 +1.73%）
米国債利回り
2年債 3.704（-0.070）
10年債 4.238（-0.073）
30年債 4.879（-0.054）
期待インフレ率 2.358（-0.036）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.962（-0.070）
英 国 4.744（-0.103）
カナダ 3.437（-0.066）
豪 州 4.995（+0.040）
日 本 2.411（+0.008）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝84.28（-10.41 -10.99%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4893.90（+85.60 +1.78%）
ビットコイン（ドル）
77302.50（+2062.70 +2.74%）
（円建・参考値）
1222万0752円（+326092 +2.74%）
※円はドル円相場からの計算値
NY株式17日（NY時間10:03）（日本時間23:03）
ダウ平均 49360.97（+782.25 +1.61%）
ナスダック 24384.07（+281.37 +1.17%）
CME日経平均先物 59795（大証終比：+995 +1.67%）
欧州株式17日GMT14:03
英FT100 10629.82（+39.83 +0.38%）
独DAX 24666.71（+512.24 +2.12%）
仏CAC40 8405.47（+142.77 +1.73%）
米国債利回り
2年債 3.704（-0.070）
10年債 4.238（-0.073）
30年債 4.879（-0.054）
期待インフレ率 2.358（-0.036）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.962（-0.070）
英 国 4.744（-0.103）
カナダ 3.437（-0.066）
豪 州 4.995（+0.040）
日 本 2.411（+0.008）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝84.28（-10.41 -10.99%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4893.90（+85.60 +1.78%）
ビットコイン（ドル）
77302.50（+2062.70 +2.74%）
（円建・参考値）
1222万0752円（+326092 +2.74%）
※円はドル円相場からの計算値