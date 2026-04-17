ＮＹ各市場　２３時台　ダウ平均は７８２ドル高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間10:03）（日本時間23:03）
ダウ平均　　　49360.97（+782.25　+1.61%）
ナスダック　　　24384.07（+281.37　+1.17%）
CME日経平均先物　59795（大証終比：+995　+1.67%）

欧州株式17日GMT14:03
英FT100　 10629.82（+39.83　+0.38%）
独DAX　 24666.71（+512.24　+2.12%）
仏CAC40　 8405.47（+142.77　+1.73%）

米国債利回り
2年債　 　3.704（-0.070）
10年債　 　4.238（-0.073）
30年債　 　4.879（-0.054）
期待インフレ率　 　2.358（-0.036）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.962（-0.070）
英　国　　4.744（-0.103）
カナダ　　3.437（-0.066）
豪　州　　4.995（+0.040）
日　本　　2.411（+0.008）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝84.28（-10.41　-10.99%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4893.90（+85.60　+1.78%）

ビットコイン（ドル）
77302.50（+2062.70　+2.74%）
（円建・参考値）
1222万0752円（+326092　+2.74%）
※円はドル円相場からの計算値