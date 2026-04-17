超歌劇『幕末Rock』1日限りの“応援上映会”7.4開催決定！ “龍馬”良知真次ら登壇イベントも
7月4日に東京・池袋HUMAXシネマズ シネマ1にて、超歌劇『幕末Rock』応援上映会（読み：ウルトラミュージカル ばくまつロック スクリーム・ビューイング）の開催が決定した。
【写真】超★超歌劇『幕末Rock』、超歌劇『幕末Rock』黒船来航＆絶叫！熱狂！雷舞 各ビジュアル
超歌劇『幕末Rock』は、2014年2月に株式会社マーベラスから発売されたゲーム『幕末Rock』を原作とする舞台作品。“幕末”という時代設定のもと、志士（読み：ロッカー）たちが音楽で新しい時代を創るストーリーと魅力的なキャラクターが話題となった原作は、2014年7月のテレビアニメ放送、2020年の続編『幕末Rock 虚魂（読み：ホロウソウル）』の展開などを経て、今も根強い支持を集めている。
超歌劇『幕末Rock』シリーズは、2014年に上演された超歌劇『幕末Rock』を皮切りに、2015年に再演の超★超歌劇『幕末Rock』、2016年に新作の超歌劇『幕末Rock』黒船来航、2017年にライブ公演の超歌劇『幕末Rock』絶叫！熱狂！雷舞（読み：クライマックスライブ）を上演し、熱い贔屓（読み：ファン）と共にその歴史をつむいできた。
そんな超歌劇『幕末Rock』が、約9年の時を超えて映画館で復活。超★超歌劇『幕末Rock』、超歌劇『幕末Rock』黒船来航、超歌劇『幕末Rock』絶叫！熱狂！雷舞（※セットリストAの上映）が上映される。さらに坂本龍馬役の良知真次、沖田総司役の佐々木喜英、徳川慶喜役のKIMERUをゲストに迎え、キャスト登壇イベントも実施。
チケットはプレリクエスト先行（抽選）が、5月19日12時〜6月1日23時59分まで。一般販売（先着）は、6月9日10時からとなる。
超歌劇『幕末★Rock』応援上映会は、東京・池袋HUMAXシネマズ シネマ1にて7月4日開催。
【写真】超★超歌劇『幕末Rock』、超歌劇『幕末Rock』黒船来航＆絶叫！熱狂！雷舞 各ビジュアル
超歌劇『幕末Rock』は、2014年2月に株式会社マーベラスから発売されたゲーム『幕末Rock』を原作とする舞台作品。“幕末”という時代設定のもと、志士（読み：ロッカー）たちが音楽で新しい時代を創るストーリーと魅力的なキャラクターが話題となった原作は、2014年7月のテレビアニメ放送、2020年の続編『幕末Rock 虚魂（読み：ホロウソウル）』の展開などを経て、今も根強い支持を集めている。
そんな超歌劇『幕末Rock』が、約9年の時を超えて映画館で復活。超★超歌劇『幕末Rock』、超歌劇『幕末Rock』黒船来航、超歌劇『幕末Rock』絶叫！熱狂！雷舞（※セットリストAの上映）が上映される。さらに坂本龍馬役の良知真次、沖田総司役の佐々木喜英、徳川慶喜役のKIMERUをゲストに迎え、キャスト登壇イベントも実施。
チケットはプレリクエスト先行（抽選）が、5月19日12時〜6月1日23時59分まで。一般販売（先着）は、6月9日10時からとなる。
超歌劇『幕末★Rock』応援上映会は、東京・池袋HUMAXシネマズ シネマ1にて7月4日開催。