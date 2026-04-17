１７日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２３３．９３ポイント（０．８９％）安の２６１６０．３３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６０．０９ポイント（０．６７％）安の８８４５．０２ポイントと４日ぶりに反落した。売買代金は２３８０億４２００万香港ドル（約４兆８４１７億円）となっている（１６日は４５５億８７８０万香港ドル）。

利益確定売りが先行する流れ。前日のハンセン指数は３日続伸し、２月２７日以来、約１カ月半ぶりの高値を付けていた。一方、トランプ米大統領は１６日、イランとの戦闘終結に向けた２回目の協議を週末に開く可能性について言及し、両国の恒久的な停戦に楽観的な見方を示している。中東情勢の改善期待が続いているとはいえ、状況が変動する不安もあり、リスクを回避するムードも漂った。

ただ、下値は限定的。１〜３月の中国ＧＤＰ成長率が５．０％に上振れたことを引き続き材料視したほか、中国経済対策に対する期待感も支えとなった。中国国家発展改革委員会の王昌林・副主任は１７日、２０２６〜３０年にかけた内需拡大戦略の具体的な実施計画を策定する方針を明らかにしている。指数は引けにかけて下げ幅をやや縮小させた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、医薬関連の下げが目立つ。創薬支援の無錫薬明康徳新薬開発（２３５９／ＨＫ）が５．９％安、医薬品メーカーの石薬集団（１０９３／ＨＫ）が４．２％安、バイオ医薬品開発受託会社の薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）が３．９％安で引けた。

産金セクターも安い。招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が５．１％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が４．６％、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が３．２％、中国黄金国際資源（２０９９／ＨＫ）が２．６％ずつ下落した。

消費セクターもさえない。ファストフードの百勝中国ＨＤ（９９８７／ＨＫ）が４．４％安、茶飲料の奈雪的茶ＨＤ（２１５０／ＨＫ）が３．６％安、ゴールドジュエリーの老鋪黄金（６１８１／ＨＫ）とフィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）がそろって３．５％安、組み立てキャラクター玩具の布魯可集団（３２５／ＨＫ）が３．４％安、養豚事業の牧原食品（２７１４／ＨＫ）が３．１％安で取引を終えた。

半面、半導体セクターの一角は物色される。ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が４．０％、蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が３．４％、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が２．５％、黒芝麻智能国際ＨＤ（２５３３／ＨＫ）が１．８％ずつ上昇した。

本土マーケットは６日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１０％安の４０５１．４３ポイントで取引を終了した。消費関連が安い。医薬、資源・素材、金融、公益、運輸なども売られた。半面、ハイテクは高い。不動産、インフラ関連の一角も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）