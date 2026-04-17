バンダイは、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』より、「DXギャバリオンドルネード」(6,600円)を4月18日に発売する。

2026年9月発送予定「DXギャバリオンドルネード」(6,600円)

「DXギャバリオンドルネード」は、武器モード、ユニットモード、そしてロボモードと3モードで遊ぶことができる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の新発売アイテム。

スピーカーが搭載されており武器モードでは攻撃音が楽しめます。またドラゴン型のメカにも変形、別売りの「DXギャバリオントリガー」スペースシップ形態とドッキングして巨大なUFO型スペースシップに。さらにロボに変形させて付属のリスペクトロン K.I.を装着させれば強力なロボ「コスモギャバリオン K.I.」が完成する。













○セット内容

ギャバリオンドルネード…1

リスペクトロン K.I.…1

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