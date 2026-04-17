【中国ラーメン揚州商人】期間限定「冷しタンタン麺」登場 / 冷たい肉味噌で進化した一杯

中国ラーメン揚州商人は4月20日より、期間限定メニュー「冷しタンタン麺」を発売する。昨年約4.7万杯を販売した人気メニューで、首都圏38店舗にて展開。販売期間は10月中旬頃までを予定している。価格は税込1,170円〜1,190円。

〈冷しタンタン麺〉

香ばしいゴマペーストをベースに、豆板醤･甜麺醤･柱候醤など本場中国の調味料を重ねた濃厚なスープに、お酢を加えることで後味は爽やかに仕上げた一杯。「濃厚さ」と「涼やかさ」を両立した、初夏に適した味わいが特徴。

リニューアルでは、“冷たい肉味噌”を初採用。脂身の少ない部位を使用し、余分な水分や雑味を取り除くことで、冷製でも油が固まらず、スープ本来の旨味を引き立てる設計とした。

チンゲン菜は大ぶりにカットし、シャキシャキとした食感で食欲を刺激。さらに、香ばしいラー油がスープ･肉味噌･野菜･麺を一体感のある味わいにまとめる。麺には細麺(柳麺)を使用し、冷水で締めることで、のど越しの良さを実現している。

商品開発担当者の鈴木邦彦氏は「以前から、冷たい麺に温かい肉味噌を乗せることでスープの温度が上がり、脂が固まってしまうことに抵抗がありました。今回は挽肉のおいしさを損なわずに、徹底的に余分な脂と雑味を切る手法に注力しました。冷たさと旨味の純度が高まった今年の一杯を、ぜひ体感してください」とコメントした。

〈販売概要〉

販売期間:2026年4月20日〜10月中旬頃予定

販売店舗:首都圏38店舗

価格:税込1,170円〜1,190円

※店舗エリアによって価格が異なる場合あり

中国ラーメン揚州商人