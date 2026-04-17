BTSのジンは、メンバーの中で自分が一番ハンサムだと感じているそうだ。ジミン、RM、SUGA、J―Hope、V、ジョングクらメンバーは皆、かっこいいと思っているというジンだが、外見だけで言えば、自分が一番だとジョークを飛ばした。



【写真】BTS一番のハンサムを自負？するジン

ローリングストーン誌に、ジンは「僕はたぶんラッキーなんだと思う。ほかのメンバーより自分のほうが外見は良いと思ってるよ。みんなハンサムだけどね。少なくとも、グループの中で自分が一番なことがあるべきだから」と話す。



グループ最年長のジンは、ほかのメンバーほど「よく動けない」ため、人一倍努力しているそうで、「いつも肉体的にはきつい。同じ動きが前より少しきつく感じるのは確かだけれど、それは僕が背負うべき重荷なんだよね」「観客のためには、自分最高の状態を見せる必要がある。だから、もっと努力しないと」「正直言って、他のメンバーほど自分が動けないのは分かってる。だから、練習には人より早い時間に行ったり、遅くまで残ったりして、追いつくようにしているんだ。まだそうしてるよ」と語った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）