17日15時現在の日経平均株価は前日比626.54円（-1.05％）安の5万8891.80円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は537、値下がりは972、変わらずは62と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は169.96円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が94.93円、キオクシア <285A>が73.21円、アドテスト <6857>が59.13円、フジクラ <5803>が30.97円と続いている。



プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を42.24円押し上げている。次いでリクルート <6098>が28.76円、日東電 <6988>が13.91円、ベイカレント <6532>が11.97円、任天堂 <7974>が9.62円と続く。



業種別では33業種中4業種が値上がり。1位はサービスで、以下、その他製品、鉱業、繊維と続く。値下がり上位には証券・商品、非鉄金属、金属製品が並んでいる。



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